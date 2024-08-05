ФК «Сибирь» проиграл астраханскому «Волгарю»

В сезоне 2024/2025 годов футбольный клуб «Сибирь» уступил астраханскому клубу «Волгарь» в группе «Золото» Второй лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «Волгаря».
По словам главного тренера «Сибири» Алексея Медведева, команда полностью провалила первый тайм.
– Больше половины команды играли совсем не так, как мы ожидали. Никто из них даже близко не показал тот уровень игры, который мы от них требовали, – отметил Медведев.
На прошлой неделе «Сибирь» смогла заработать своё первое очко в группе «Золото», сыграв вничью с краснодарской «Кубанью».
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