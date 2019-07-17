Форум «Женщина в бизнесе» пройдет в Новосибирске

Новосибирский областной Центр Развития Промышленности и предпринимательства в рамках реализации национальных проектов РФ 27 июля 2019 года впервые будут проводить Форум «Женщина в бизнесе», сообщили организаторы мероприятия.

В рамках форума лидеры бизнеса, ведущие эксперты, органы власти и бизнес-сообщества поделятся готовыми технологиями, лучшими бизнес-кейсами, знанием и опытом.

Отмечается, что на форуме будут предложены площадки как для начинающих бизнесменов, где можно узнать, как начать свой бизнес, будут предложены готовые успешные проекты, даны советы во избежание типичных ошибок, так и площадки для серьёзных бизнес-леди, желающих расширить и укрепить сферу своего бизнеса, включая выход на международные рынки.

Темы главных дискуссионных площадок форума:

Господдержка, финансы, инвестиции. Продвижение, франшиза, построение личного бренда Самозанятость и freelance предпринимательство Бизнес и творчество Бизнес в нише развития детей Бизнес-леди о счастье и гармонии

В день Форума 15 спикеров, женщин-предпринимателей – представителей различных отраслей, среди которых: Елена Ватутина, Кира Долгова, Наталья Рей и другие поделятся с аудиторией практическими кейсами и лайфхаками.

Кроме того, в рамках форума пройдут авторские мастер-классы и женская интеллектуальная игра-квиз.

Форум состоится 27 июля в отеле «Марриотт», зал «Чайковский». Регистрация с 10-00 до 11-00. Участие бесплатное.

С более подробной программой можно ознакомиться: https://invisionevent.timepad.ru/event/1016468/

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами