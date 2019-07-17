«Чертова дюжина» автовладельцев задолжала бюджету по 1 млн рублей

Основная составляющая задолженности по имущественному налогу (2,3 млрд рублей) приходится на транспортный налог — 1,8 млрд по итогам первого полугодия 2019 года. По информации регионального управления УФНС, у 13 автовладельцев сумма задолженности превышает 1 млн рублей. Еще у 45 сумма долгов составляет от 500 тысяч до миллиона рублей. 2,5 тысячи человек должны от 100 до 500 тысяч рублей. У наиболее многочисленной категории должников (38 тысяч человек) долги составляют около 10 тысяч рублей. В отношении ряда должников как по транспортному, так и по другим видам имущественного налога проводится процедура принудительного взыскания и разъяснительная работа с участием глав муниципалитетов. Впрочем, в целом, по информации ведомства, общую задолженность физлиц удалось сократить практически вдвое, так как год назад она насчитывала 4,4 млрд рублей.

Что касается юридических лиц, то здесь наибольший объем задолженности остается в сфере социального страхования — 7,5 млрд рублей.

— Более половины из нее — задолженность, которую мы приняли от фондов (Социального страхования. — Ред.) 2,5 года назад, хотя ее удалось существенно сократить, — сообщают в УФНС. — В совокупности мы приняли 21,5 млрд рублей долгов, сегодня осталось 4,3 млрд.

В налоговой заявили, что по итогам первого полугодия 2019 года не видят провалов по конкретным налогоплательщикам и отраслям (По сравнению с прошлым годом. — Ред.).

— Напомню, за прошедший период не наблюдалось какого-то массового повышения налоговых ставок, за исключением НДС. По нашим расчетам, налоговая нагрузка ни на бизнес, ни на граждан не растет, — говорит начальник регионального управления УФНС Алексей Легостаев. — Если вспомнить 2018 год, когда повышения НДС не было, у нас фиксировался рост поступлений почти на 10%. На бизнес нагрузка даже немного снизилась — с 8 до 7,5%. А по физлицам, где в расчет берутся НДФЛ и имущественные налоги, составила 13,3%, как и на уровне предыдущего периода.

Всего за 6 месяцев текущего года во все уровни бюджета мобилизовано 93 млрд рублей (+3% к уровню первого полугодия прошлого года). В федеральный бюджет — 24 млрд (-10% в связи с тем, что 23 крупных налогоплательщика были переставлены на учет с регионального на межрегиональный уровень), в областной бюджет поступления составили более 56 млрд рублей (+7,2%). В бюджеты муниципальных образований — 12,5 млрд (+15,6%). Поступления по страховым взносам на обязательное соцстрахование — 66,8 млрд рублей (+8%). Объем совокупной задолженности снизился на 382 млн.

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