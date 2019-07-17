Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

«Чертова дюжина» автовладельцев задолжала бюджету по 1 млн рублей

На сегменте юрлиц наибольший объем задолженности остается в сфере социального страхования.
  • 17/07/2019, 10:42
Автор: Евгения Серёгина
«Чертова дюжина» автовладельцев задолжала бюджету по 1 млн рублей
В налоговой региона не видят провалов по конкретным налогоплательщикам и отраслям.

Основная составляющая задолженности по имущественному налогу (2,3 млрд рублей) приходится на транспортный налог — 1,8 млрд по итогам первого полугодия 2019 года. По информации регионального управления УФНС, у 13 автовладельцев сумма задолженности превышает 1 млн рублей. Еще у 45 сумма долгов составляет от 500 тысяч до миллиона рублей. 2,5 тысячи человек должны от 100 до 500 тысяч рублей. У наиболее многочисленной категории должников (38 тысяч человек) долги составляют около 10 тысяч рублей. В отношении ряда должников как по транспортному, так и по другим видам имущественного налога проводится процедура принудительного взыскания и разъяснительная работа с участием глав муниципалитетов. Впрочем, в целом, по информации ведомства, общую задолженность физлиц удалось сократить практически вдвое, так как год назад она насчитывала 4,4 млрд рублей.

Что касается юридических лиц, то здесь наибольший объем задолженности остается в сфере социального страхования — 7,5 млрд рублей.

 Более половины из нее  задолженность, которую мы приняли от фондов (Социального страхования.  Ред.) 2,5 года назад, хотя ее удалось существенно сократить,  сообщают в УФНС.  В совокупности мы приняли 21,5 млрд рублей долгов, сегодня осталось 4,3 млрд.

В налоговой заявили, что по итогам первого полугодия 2019 года не видят провалов по конкретным налогоплательщикам и отраслям (По сравнению с прошлым годом. — Ред.).

— Напомню, за прошедший период не наблюдалось какого-то массового повышения налоговых ставок, за исключением НДС. По нашим расчетам, налоговая нагрузка ни на бизнес, ни на граждан не растет, — говорит начальник регионального управления УФНС Алексей Легостаев. — Если вспомнить 2018 год, когда повышения НДС не было, у нас фиксировался рост поступлений почти на 10%. На бизнес нагрузка даже немного снизилась — с 8 до 7,5%. А по физлицам, где в расчет берутся НДФЛ и имущественные налоги, составила 13,3%, как и на уровне предыдущего периода.

Всего за 6 месяцев текущего года во все уровни бюджета мобилизовано 93 млрд рублей (+3% к уровню первого полугодия прошлого года). В федеральный бюджет — 24 млрд (-10% в связи с тем, что 23 крупных налогоплательщика были переставлены на учет с регионального на межрегиональный уровень), в областной бюджет поступления составили более 56 млрд рублей (+7,2%). В бюджеты муниципальных образований — 12,5 млрд (+15,6%). Поступления по страховым взносам на обязательное соцстрахование — 66,8 млрд рублей (+8%). Объем совокупной задолженности снизился на 382 млн.

Фото: pixabay.com, автор- Jan2575

Популярное с сайта

В Новосибирске появилась первая театральная студия для предпринимателей

17/07/2019, 17:10
Премьера любительского спектакля «Чайки» состоится 25 июля.
Экспортные поставки мороженого новосибирских производителей выросли на 40%

Экспортные поставки мороженого новосибирских производителей выросли на 40%

17/07/2019, 15:22
Больше всего мороженого (14 партий из 17) отправлено в Китайскую народную республику.

Глава агентства недвижимости и предприниматель-таксист идут в мэры

17/07/2019, 15:00
Счёт кандидатов на пост главы Новосибирска приближается к третьему десятку.

Актуальный разговор

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Все материалы
Новости

Кандидаты в мэры продолжают «атаковать» горизбирком

17/07/2019, 18:53

Новосибирск вошел в рейтинг городов по загрязнению воздуха диоксидом азота

17/07/2019, 18:45

Новосибирская область подписала план мероприятий по развитию сотрудничества с Республикой Беларусь

17/07/2019, 18:28

НГТУ НЭТИ и НГОК создают образовательный кластер в сфере информационных технологий

17/07/2019, 18:14

Новосибирский вуз лишился аккредитации по нескольким направлениям

17/07/2019, 17:38

В Новосибирске появилась первая театральная студия для предпринимателей

17/07/2019, 17:10

Экспортные поставки мороженого новосибирских производителей выросли на 40%

17/07/2019, 15:22

Глава агентства недвижимости и предприниматель-таксист идут в мэры

17/07/2019, 15:00

На мандат 12-го округа претендуют десять человек

17/07/2019, 13:30

Организация и ее руководители привлечены к штрафу за нарушение антикоррупционного законодательства

17/07/2019, 13:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска