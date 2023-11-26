Фото животных с детенышами в День матери разместил Новосибирский зоопарк

26 ноября в России отмечается День матери. Сегодня будет много теплых слов, трогательных открыток и воспоминаний о мамах. В честь замечательного праздника мы хотим рассказать вам об удивительной силе материнской любви в мире животных.

Эта сила проявляется по-разному. Она становится бесстрашием, когда зайчиха атакует хищника, который приближается к ее детенышам. Хитростью – когда самка кулика, притворяется раненой, чтобы отвлечь внимание от гнезда. Строгостью – когда волчица загоняет волчат в логово в случае опасности. Нежностью – когда медведица дыханием согревает крошечного медвежонка.

Защитить малышей, накормить, успокоить, научить добывать корм, прятаться, устраивать гнездо или нору – для всего нужна безусловная любовь и много сил. Природа сделала так, чтобы у мам они были.

В коллекции Новосибирского зоопарка представлены более 790 видов животных. Заботясь о потомстве, они ведут себя по-разному: одни прячут малышей в укромном месте, пока те не окрепнут, другие неотрывно носят своих детенышей на себе в течение нескольких месяцев, третьи помогают новорожденным встать на ноги и ведут за собой.

Даже если в воспитании потомства принимают участие другие члены семьи, мама в любом случае является для ребенка самым главным и самым нужным взрослым.

В природе оставшийся без матери малыш обречен на гибель. В условиях зоологического парка в таких случаях на помощь приходят приемные мамы. Чаще всего ими становятся сотрудники зоопарка. Каждый выкормленный ими малыш это не просто выполненная работа, а в первую очередь история о материнской любви и заботе.