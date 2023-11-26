Водитель автобуса наехал на пешехода под Новосибирском

В ночь с субботы на воскресенье на территории Новосибирского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Водитель, управляя автобусом Мерседес, двигавшимся по маршруту «село Михайловское Алтайского края — Кулунда – Новосибирск», в районе поселка Ордынское совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжай части, сообщила пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области. На верхней одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы.

— В результате ДТП пешеход погиб. На момент ДТП в маршрутном транспортном средстве находились 16 пассажиров и 2 водителя, никто из них не пострадал, — пояснили в пресс-службе.

Ранее редакция сообщала о том, что массовое ДТП с участием бензовоза произошло в Новосибирской области.