Новосибирский завод резки металла практически отказался от трейдинга

В третьем квартале 2023 года ООО «НЗРМ» увеличил ключевые показатели бизнеса, об этом сообщил финансовый консультант компании ООО «Юнисервис Капитал».

По итогам 9 месяцев выручка предприятия была зафиксирована на уровне почти 3,3 млрд руб., увеличившись на 4,5% к аналогичному периоду прошлого года. Валовая прибыль выросла на 67,1% за счет снижения себестоимости. 2023 год, по предварительным оценкам руководства НЗРМ, удастся завершить с приростом по выручке на уровне 17%.

— Себестоимость напрямую зависит от цен на металл, которые в первом квартале 2023 года были существенно ниже, чем годом ранее. Это позитивно отразилось на валовой рентабельности: в отчетном периоде показатель увеличился в полтора раза до 13,1%. Как результат, чистая прибыль выросла на 121,8%,— отмечает пресс-служба «Юнисервис Капитал».

ООО «Новосибирский завод резки металла» (ООО «НЗРМ») — один из крупнейших металлообрабатывающих заводов за Уралом. Основан в 2015 году. Клиентами завода являются промышленные и строительные предприятия России. «НЗРМ» ведет деятельность по трем направлениям: собственное производство с долей в структуре выручки в 91,7%, металлообработка — 5,5%, металлотрейдинг — 2,8%. Обладая собственным производством и оказывая услуги сервисного металлоцентра (СМЦ), завод практически отказался от трейдинга, поясняют в представители финансового консультанта.

— Уход от трейдинга и переход в разряд СМЦ — верное решение, которое нам удалось своевременно принять. Мы стали, не побоюсь этого слова, первопроходцами, которые задают тренды отрасли. Сегодня у нас есть конструкторское и технологическое бюро, большое и быстро перенастраиваемое производство, — говорит директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев.

Собственный капитал предприятия по итогам 3 квартала составил 420,0 млн руб. (+74,3%) и продолжает увеличиваться за счет роста нераспределенной прибыли: вся чистая прибыль компании ежеквартально реинвестируется в развитие.

Ранее редакция сообщала о том, что в январе 2022 года компания разместила второй выпуск облигаций объемом 160 млн рублей. Летом 2022 погасила первый выпуск.