Франция решила выслать ряд российских дипломатов

Французские власти приняли решение о высылке российских дипломатов из страны. Об этом заявили в МИД республики, отметив, что «эта акция является частью демарша европейских стран».

В ведомстве утверждают, что «высылаемые сотрудники занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции».

Также в понедельник власти ФРГ объявили российских дипломатов персонами нон грата.

— Мы объявили значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными. Мы будем инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнерами, — отметила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Кроме того, Литва также решила понизить уровень дипломатических отношений с Россией: Вильнюс отзывает своего посла в РФ, закрывает российское генконсульство в Клайпеде, а также предписывает российскому послу покинуть Литву. Дипотношения с Россией понизит и Латвия, сообщил в Twitter министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич. Он отметил, что о конкретных решениях будет сообщено позднее.

29 марта решение о высылке приняли четыре страны Евросоюза — Бельгия, Нидерланды, Ирландия и Чехия, в общей сложности они высылают 43 российских дипломата. 18 марта Латвия, Литва и Эстония выслали в совокупности 10 российских дипломатов.