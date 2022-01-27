Freedom Holding Corp. расширил компетенции на американских рынках

Дочерняя компания Freedom Holding Corp. — Prime Executions, Inc. — получила разрешение от американского регулятора FINRA на осуществление деятельности на рынках капитала, а также на работу в сфере инвестиционного банкинга. Это позволит Prime Executions предоставлять услуги андеррайтинга, обслуживать сделки по объединению компаний и сделки с ценными бумагами, а также даст возможность оказывать консультационную поддержку участникам рынка слияний и поглощений, говорится на сайте Freedom Holding Corp.

— Для нас большая честь и ответственность получить право выступать в качестве прямых организаторов первичных размещений в США от американского регулятора. Данным набором разрешений FINRA обладает небольшое количество компаний на всем рынке, и мы уверены, что эти возможности смогут помочь нам вывести наш бизнес на новый уровень, — отметил СЕО Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Президент и СЕО компании Prime Executions Inc. Роберт Вотзяк пояснил, что с учетом поддержки, ресурсов и средств, предлагаемых Freedom Holding Corp., компания намерена активно продвигать услуги и наращивать объем операций холдинга в Штатах.

— Разрешение от американского регулятора FINRA на осуществление деятельности на рынках капитала позволит дочерней компании Freedom Holding Corp. выводить компании на биржи США, организовывать сделки слияния и поглощения, то есть существенно расширит список наших услуг для клиентов и позволит исключить из этой цепочки посредников, — поясняет территориальный директор ИК «Фридом Финанс» в Новосибирске Регина Дзикавичюте.

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» входит в международный холдинг Freedom Holding Corp., акции которого торгуются на крупнейшей технологической бирже Nasdaq.