Новосибирский предприниматель обвиняется в коммерческом подкупе

Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, сопряженное с вымогательством предмета подкупа).

В ходе предварительного следствия установлено, что в начале 2021 года фигурант по делу, выполняющий функции руководителя в коммерческой организации и, являясь ее бенефициарным владельцем, решил получить незаконное денежное вознаграждение в сумме 8 млн. рублей от компании- застройщика многоквартирных домов. При этом мужчина понимал, что добровольно передать ему денежные средства представитель данной компании не согласиться, в связи с чем решил создать оппоненту по бизнесу такие условия, при которых представитель данной организации вынужден будет передать ему коммерческий подкуп, с целью предотвращения вредных последствий для законной коммерческой деятельности и деловой репутации своей организации, пояснили в Следственном комитете Новосибирской области.

С указанной целью злоумышленник, злоупотребляя предоставленными гражданским законодательством полномочиями, стал направлять в органы прокуратуры, местного самоуправления, налоговые органы обращения, в которых указывал заведомо ложные сведения о том, что деятельность компании-застройщика не соответствует требованиям законодательства. Кроме того, фигурант по делу направлял в банковские организации уведомления, содержащие заведомо ложные сведения о мошеннических действиях со стороны данной компании, а также направил в Арбитражный суд Новосибирской области административное исковое заявление, в которое внес необоснованные доводы о несоответствии имеющегося у компании-застройщика разрешения на строительство требованиям законодательства.

Представитель компании-застройщика осознавая, что противоправные действия злоумышленника создают препятствия для ведения законной коммерческой деятельности, а также, что производство в Арбитражном суде Новосибирской области негативно повлияет на деловую репутацию компании и процесс строительства многоквартирных домов вынуждено ответил на предложение о передаче коммерческого подкупа согласием и обратился в правоохранительные органы.

В марте 2021 года в ходе встречи представитель компании-застройщика передал обвиняемому первую часть требуемой суммы в размере 4 млн. рублей. При получении денежных средств мужчина был задержан оперативными работниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ходе следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, вину в совершении инкриминируемого преступного деяния он не признал.

С учетом собранных доказательств уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.