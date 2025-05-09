Фронтовик из Новосибирской области пишет воспоминания для внуков

97-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Филипенко из Карасукского округа записывает в дневник свои воспоминания о военном периоде. Фронтовик планирует его оставить внукам и правнукам.

В 1941 году он учился в школе, поэтому помогал фронту в тылу, работал в колхозе. В 44-ом 17-летнему Александру пришла повестка. Он прошел подготовку в 17-й отдельной школе снайперской подготовки в городе Калачинск Омской области. Выпуск состоялся в 1945 году, рассказывает Горсайт историю ветерана.

— Мы, выпускники снайперской школы, не успели принять участие в разгроме фашистских захватчиков, и только начали грузиться в эшелон, как поступило сообщение, что Германия капитулировала, так встретили мы Победу, — вспоминает Александр Петрович.

В итоге выпускники снайперской школы попали на Забайкальский фронт.

В наградном листе рядового, стрелка Филипенко говорится о том, как Александр Петрович в наступательной операции 12 августа 1945 года в районе станции Балтай-Манчьжурия в рукопашном бою спас двух боевых товарищей и уничтожил двух противников-самураев.

Мужчина служил долгие семь лет и вернулся домой с боевыми наградами.

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