В Новосибирске ждут прихода еще двух федеральных застройщиков

На строительном рынке Новосибирска повышается значение административного ресурса. Об этом свидетельствует распространение программ КРТ с разной нагрузкой по строительству социальных объектов и тому подобное. Об этом заявил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

— С другой стороны, только за два года в регионе появились два крупных федеральных застройщика. Ждем прихода ещё двух, — добавил эксперт.

Судя по данным, приведенным Николаевым, сейчас в топ-15 участников рынка по строительному заделу на 1 мая 2025 года входят ГК «Эталон» (Санкт-Петербург) — 101,7 тысяч кв м (12 место в России), ГК «Страна Девелопмент» (Тюменская область) — 54,3 тысячи кв м (10 место в России).

В топ-15 также входят инорегиональные компании, работающие во многих субъектах РФ: ГК «Брусника» (Свердловская область) — 293,9 тысяч кв (7 место в России), ГК «Союз» (Алтайский край) — 126,7 тысяч кв м, Группа «Астон» (Москва) – 95,2 тысячи кв м.

— Монополизация строительного рынка продолжается в Новосибирской области. На топ-5 застройщиков региона приходится 38,8% строительного задела, в Томской области — 77,9%, в Кемеровской области – 64,3%, в Омской области — 56,2%, в Красноярском крае — 46,2%, — отметил Сергей Николаев.

Для сравнения, в Екатеринбурге — менее 25%. На строительном рынке этого региона сегодня самая сильная конкуренция.

Напомним, в феврале 2024 года группа «Самолет» купила за 1,38 млрд рублей участок под строительство жилья в Новосибирске. Речь идет об участке площадью 35,5 га, расположенном в Новосибирске по ул. Радиостанция №2. Кроме того, не первый год обсуждается выход в регионы группы «ПИК».

Ранее редакция сообщала о том, что застройщикам Новосибирска придется три года искать покупателей на новостройки.