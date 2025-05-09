«Путь в ВЕЧНОСТЬ»: под Новосибирском в годы войны размещались учебные полки

В трех километрах от трассы Р-256 «Чуйский тракт» под Новосибирском в годы Великой Отечественной войны размещались учебные полки, где новобранцы проходили боевую подготовку. Здесь до сих пор остались следы землянок, блиндажей и окопов, обнаруживаются остатки боеприпасов и предметы солдатского быта. Пять лет назад по инициативе местных активистов, занимавшихся сбором информации о бердских запасных полках, в этом месте установлен памятный камень. На памятном камне надпись: Остановись, прохожий! Оглянись вокруг. Из этих лесов сотни тысяч сибиряков уходили на фронт бить врага. Отсюда они начинали свой Путь в ВЕЧНОСТЬ…

На одном из участков развивается городской проект «Опорная площадка «Военно-патриотический парк «Бердский аванпост».

ФКУ «Сибуправтодор» установили знак туристической навигации на 36-м км трассы. По улице Первомайской можно добраться до места, которое до сих пор хранит тяжёлую память военных лет, рассказали в управлении.

Как отмечается на сайте мэрии, за 1941-1945 годы из Новосибирска на фронт были отправлены 17 860 офицеров запаса, 617 066 сержантов и рядовых запаса, 158 477 призывников. На территории области сформировано 14 соединений (дивизий и бригад), 22 отдельные части и 70 различных подразделений. На фронт также было отправлено 8 148 единиц автотракторной техники и 66 807 лошадей. Для работы в оборонной промышленности мобилизовано 126 711человек. В Новосибирской области было сформировано 115 эвакогоспиталей на 63 550 коек.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске прошла патриотическая акция «И город узнал о Победе!».