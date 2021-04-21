ФРП предоставил кредит «Новосибирскому электровозоремонтному заводу»

По информации пресс-службы областного правительства, экспертный совет Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) одобрил шесть займов для реализации проектов в Москве, Пермском крае, Томской, Нижегородской и Новосибирской областях. Сумма займов от Фонда превысит 1,2 млрд рублей, а общий бюджет реализации проектов – 2 млрд рублей. ООО «Новосибирский электровозоремонтный завод» (НЭРЗ) как участник национального проекта «Производительность труда» получил льготный займ по одноименной программе фонда.

— Средства займа пойдут на обновление устаревших токарных и карусельных станков с ЧПУ. Модернизация позволит сократить время выполнения технологических операций и простоя оборудования, а также повысить качество обработки колесных пар. Обновление станочного парка колесного цеха повысит производительность труда на предприятии не менее чем на 30%. В рамках проекта предприятие намерено отремонтировать 8,3 тысячи колесных пар. Рост объемов ремонта по итогам реализации проекта составит 5%, — пояснили в пресс-службе ведомства.