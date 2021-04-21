Самые воспитанные россияне живут в Новосибирске

Названы самые «невоспитанные» города России, сообщает Daily Storm со ссылкой на агентство Zoom Market, которое составило рейтинг на основе ответов граждан, живущих в разных городах страны.

В топ-5 списка самых воспитанных россиян попали жители Новосибирска, Томска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Красноярска. По данным аналитиков, аутсайдерами рейтинга стали Челябинск, Брянск, Омск, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Как сообщили в агентстве, рейтинг составлялся на основе личных и телефонных интервью из восьми вопросов:

Вы можете назвать себя терпеливым человеком?

Вы всегда дослушиваете собеседника до конца?

При принятии решений вы всегда учитываете интересы окружающих?

Вы с уважением относитесь к любому чужому труду?

Вы умеете признавать свои ошибки?

Как вы относитесь к пожилым людям?

Вы часто уступаете место в общественном транспорте?

Вы можете назвать себя воспитанным человеком?