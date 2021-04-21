Самые воспитанные россияне живут в Новосибирске

Названы самые «невоспитанные» города России, сообщает Daily Storm со ссылкой на агентство Zoom Market, которое составило рейтинг на основе ответов граждан, живущих в разных городах страны.
В топ-5 списка самых воспитанных россиян попали жители Новосибирска, Томска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Красноярска. По данным аналитиков, аутсайдерами рейтинга стали Челябинск, Брянск, Омск, Ростов-на-Дону и Краснодар.
Как сообщили в агентстве, рейтинг составлялся на основе личных и телефонных интервью из восьми вопросов:
Вы можете назвать себя терпеливым человеком?
Вы всегда дослушиваете собеседника до конца?
При принятии решений вы всегда учитываете интересы окружающих?
Вы с уважением относитесь к любому чужому труду?
Вы умеете признавать свои ошибки?
Как вы относитесь к пожилым людям?
Вы часто уступаете место в общественном транспорте?
Вы можете назвать себя воспитанным человеком?
— 94% респондентов назвали себя воспитанными людьми, — отметил коммерческий директор агентства Андрей Штыров.
Фото: flickr.com автор: Denis Borisenko
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