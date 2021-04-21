Число самозанятых из Новосибирска на AliExpress выросло в три раза

По информации сайта AliExpress Россия, в начале января 2021 на площадке было зарегистрировано 25 продавцов из Новосибирска и области, имеющих статус самозанятых граждан, а в апреле их количество достигло 80. В целом с начала года количество российских продавцов маркетплейса в статусе самозанятых граждан выросло в три раза — сейчас на платформе их около 3 тысяч. Ассортимент товаров в магазинах самозанятых продавцов превышает 40 тысяч позиций.

— Самый большой оборот от продаж самозанятым продавцам на AliExpress приносят товары для дома и сада. Затем идут спорттовары, аксессуары, товары для офиса и школы, украшения, — уточняется на сайте.

В отличие от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, перед самозанятыми стоит ряд ограничений: в частности, закон разрешает им продавать только продукцию собственного производства, не подакцизную и не подлежащую маркировке.