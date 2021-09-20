Кто уйдет в Госдуму?

По предварительным итогам голосования на выборах депутатов Государственной Думы, три из четырех одномандатных округов забирают кандидаты-единороссы — главврач областного онкодиспансера, депутат Заксобрания Олег Иванинский (округ №135) и депутаты Госдумы Дмитрий Савельев (№136) и Виктор Игнатов (№138), еще один округ (№137) взял лидер областных справороссов, депутат Заксобрания, заместитель гендиректора ООО СК «Вира-Строй» Александр Аксененко. Коммунисты «традиционно» взяли серебро. Как следует из предварительных результатов выборов, озвученных председателем облизбиркома Ольгой Благо на оперативном совещании в региональном правительстве, расклад по округам следующий: округ №135: Олег Иванинский — 31,29%, Андрей Жирнов — 24,76%, округ №136: Дмитрий Савельев — 40,71%, Ренат Сулейманов — 19,82%, округ №137: Александр Аксененко — 29,57%, Валерий Новоселов — 24,79%, округ №138: Виктор Игнатов — 35,88%, Роман Яковлев — 28,31%.

Что касается федеральных партийных списков, то список ранее представленных в Госдуме партий расширяется: «Единая Россия» получила 35,25% голосов избирателей, КПРФ — 25,86%, ЛДПР — 9,61%, «Новые люди» — 8,71%, «Справедливая Россия» — 6,94%.

Стали известны и предварительные итоги выборов депутатов в представительные органы власти муниципальных образований (212 из 214). По предварительным итогам голосования, единороссы получают 119 мандатов, коммунисты — 38, «Новые люди» — 1, «пенсионеры» — 9, либерал-демократы — 5, справороссы — 3, самовыдвиженцы — 36.

— Трехдневное голосование прошло в штатном режиме, — сообщает Ольга Благо. — Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан не допущено.

Ход выборной кампании и ее результаты высоко оценивает губернатор области Андрей Травников, возглавивший список единороссов.

— На порядок меньше ошибок со стороны избирательной комиссии, — заявил губернатор на оперативном совещании. — Это эффект общей работы облизбиркома и глав муниципалитетов. Хочу отметить оперативность реакции от участков процесса: наблюдателей, политических партий. Это определенное достижение.

Понимаю, что это потребовало усилий. Последнее время почти ежегодно проводятся избирательные кампании.

Данный положительный опыт глава региона поручил учесть при подготовке к выборной кампании-2023, когда жителям области предстоит избрать губернатора области.

— Попросил бы уже готовиться к этому событию, — обратился Андрей Травников к ответственным чиновникам. — Поручить минрегиону проанализировать итоги этой компании, наши положительные наработки и шероховатости. Также поручаю изучить опыт субъектов федерации, где голосование проводилось в электронном виде.

Оптимистичный настрой демонстрирует и лидер списка коммунистов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, все же не скрывая, что реготделение партии надеялось на лучший результат.

— Мы удовлетворены итогами работы нашей партийной организации, наших кандидатов. На округах ведут конкурентную борьбу представители КПРФ и «Единой России», — приводит сайт обкома КПРФ слова Локтя. — Мы это можем видеть по нашей альтернативной системе подсчета, куда вводятся данные из подписанных и утвержденных протоколов. Основная оппозиционная сила в нашей области — это Коммунистическая партия Российской Федерации. Избиратель верит, доверяет нашей программе.

По предварительным результатам, в выборах приняли участие 815 тысяч избирателей (37,74%).