ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую в Новосибирской области

УФСБ России по Новосибирской области пресечена деятельность жителя Черепаново, организовавшего подпольную оружейную мастерскую по доработке охолощенного огнестрельного оружия в боевые аналоги.

― При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ совместно с коллегами из ГУ МВД России по Новосибирской области обнаружили в гаражном боксе 47-летнего сибиряка 2 охотничьих карабина «Вепрь», 4 охолощенных пистолета типа «ПМ» и револьвер, доработанные под стрельбу боевыми патронами, а также 2 пневматические винтовки с конструктивными изменениями, свыше 2,5 тысяч боеприпасов различного калибра, порох и инструменты, используемые для доработки охолощенных средств поражения в боевые аналоги. Кроме того, мужчина занимался незаконным сбытом пороха жителям Новосибирской области, ― прокомментировали в ведомстве.

Владелец гаража тут же попал под уголовное дело сразу по нескольким статьям. Всего силовики выявили 58 эпизодов преступной деятельности.

В итоге, Черепановским районным судом Новосибирской области фигурант признан виновным в незаконных приобретении, передаче, сбыте, изготовлении, переделке огнестрельного оружия, совершенных группой лиц, а также в незаконном сбыте взрывчатых веществ. Его приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.