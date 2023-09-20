Врачи спасли 9-летнего мальчика, который проглотил кнопку в Новосибирске

Медики сразу нескольких отделений оказали помощь девятилетнему пациенту, который во время игры вдохнул канцелярскую кнопку. Об этом сообщает пресс-служба городской детской клинической больницы скорой помощи.

— В лечебное учреждение мальчик поступил в стабильном состоянии, но с болью за грудиной и невозможностью глубоко вдохнуть, — пояснили в медицинском учреждении.

Канцелярская кнопка в бронхах уперлась в одну из стенок и вызывала локальное воспаление. Благодаря мастерству врачей опасный предмет успешно достали с помощью эндоскопических зажимов.

— Мальчик находился несколько дней под динамическим наблюдением, для дальнейшего лечения понадобилась ингаляционная терапия, спустя 4 дня пациента выписали абсолютно здоровым, — рассказала Анастасия Закурдаева, врач-пульмонолог.

Отмечается, что в неделю поступает несколько обращений пациентов с инородными телами.

— Состояние у детей бывают разные, кого-то привозят без сознания. Родителям необходимо быть предельно внимательными и следить за маленькими детьми, — подчеркнул Ростислав Заблоцкий, главный врач Городской детской больницы скорой помощи.

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