Отопительный сезон оказался под угрозой срыва в Новосибирской области

Прокуратура Сузунского района предотвратила срыв отопительного сезона.

Еще в июне 2023 года после проверки надзорного ведомства выяснилось, что участок тепловой сети в с. Ключи требует капитального ремонта.

— В целях недопущения нарушения прав граждан в отопительный период прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации Сузунского района провести ремонтные работы, — говорится в сообщении.

Иск был удовлетворен, решение суда исполняется. Ход работ прокуратура контролирует.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске с 21 сентября начнется отопительный сезон.