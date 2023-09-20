Отопительный сезон оказался под угрозой срыва в Новосибирской области

Прокуратура Сузунского района предотвратила срыв отопительного сезона.
Еще в июне 2023 года после проверки надзорного ведомства выяснилось, что участок тепловой сети в с. Ключи требует капитального ремонта.
— В целях недопущения нарушения прав граждан в отопительный период прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации Сузунского района провести ремонтные работы, — говорится в сообщении.
Иск был удовлетворен, решение суда исполняется. Ход работ прокуратура контролирует.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске с 21 сентября начнется отопительный сезон.
Фото: freepik — freepik
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