ФСБ накрыла подпольную типографию с удостоверениями в квартире жителя Новосибирска

Оперативники ФСБ прикрыли довольно прибыльный бизнес, который организовал житель Новосибирска. Мужчина не стал отпираться и сразу же признался в содеянном.

— В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 327 УК России — «Подделка, изготовление, оборот поддельных документов». Подозреваемый вину признал, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления, —заявила журналистам Infopro54 официальный представитель УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва.

Предприятие было настолько прибыльным, рассказали в управлении ФСБ по Новосибирской области, что мужчина смог купить отдельную квартиру, где и разместил типографию.

В ходе обысков оперативники обнаружили десятки чистых обложек для удостоверений, целый набор поддельных печатей.

Как выяснили правоохранители, клиентам подозреваемый предоставлял огромный спектр услуг, что называется, «под ключ». Не только печатал бланки для документов, но и ставил на них специальные голографические защитные знаки, нужные печати, ламинировал и вклеивал в твёрдые обложки.

В ходе следствия сотрудникам ФСБ предстоит так же установить клиентов подпольного печатника, а также сколько денег он успел заработать на этом противозаконном бизнесе.