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Для семей с детьми предложили ввести новый налоговый вычет

  • 10/08/2023, 10:12
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Для семей с детьми предложили ввести новый налоговый вычет
В частности, речь идет о предоставлении налогового вычета на покупку школьных товаров.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направил министру финансов РФ Антону Силуанову предложение ввести налоговый вычет на школьные товары для семей, за исключением семей с годовым доходом свыше 5 млн руб, передает агентство РИА Новости.

— Прошу вас рассмотреть возможность установления социального налогового вычета на приобретение школьных товаров для семей, имеющих одного и более ребёнка в возрасте от 7 до 17 лет, за исключением семей с годовым доходом свыше пяти миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Парламентарий отметил, что на сборы ребёнка к новому учебному году у родителей уходит до 30% семейного бюджета. Финансово приходится непросто малоимущим, многодетным и неполным семьям, для которых подобные расходы становятся чрезмерными.

Владислав Даванков считает, что новый налоговый вычет исправит такое положение дел.

Ранее редакция сообщала, что для школьников кардинально переписали 50 лет истории.

Фото: freepik.com — shangarey 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : налоговый вычет на покупку школьных товаров налоговый вычет законы депутаты


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