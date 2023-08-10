Для семей с детьми предложили ввести новый налоговый вычет

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направил министру финансов РФ Антону Силуанову предложение ввести налоговый вычет на школьные товары для семей, за исключением семей с годовым доходом свыше 5 млн руб, передает агентство РИА Новости.

— Прошу вас рассмотреть возможность установления социального налогового вычета на приобретение школьных товаров для семей, имеющих одного и более ребёнка в возрасте от 7 до 17 лет, за исключением семей с годовым доходом свыше пяти миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Парламентарий отметил, что на сборы ребёнка к новому учебному году у родителей уходит до 30% семейного бюджета. Финансово приходится непросто малоимущим, многодетным и неполным семьям, для которых подобные расходы становятся чрезмерными.

Владислав Даванков считает, что новый налоговый вычет исправит такое положение дел.

Ранее редакция сообщала, что для школьников кардинально переписали 50 лет истории.