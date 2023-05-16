ФСБ настаивает на праве проводить обыски у россиян без судебного разрешения

ФСБ подготовила инструкцию для силовиков, согласно которой им позволено проводить обыски домов, квартир и транспортных средств россиян без решения суда. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных актов. Инструкцией обозначены случаи, когда представители спецслужбы могут «проводить обследование», ограничивающее конституционное право граждан на неприкосновенность жилища.

Таким образом к ним относятся ситуации, «которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления». Кроме того, обыск допустим при наличии данных о событиях и действиях, «создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности» РФ.

Отмечается, что после обысков силовики должны будут уведомить суд об их проведении в течение 24 часов.

При этом, чтобы приступить к обыску, представителям власти нужно иметь при себе постановление от одного из руководителей органа безопасности — первого заместителя директора ФСБ, руководителя департамента или управления, их заместителей или начальников территориальных органов безопасности.

В остальных случаях обыски проводятся только на основании судебного решения и при наличии данных о признаках преступления, о лицах, которые могли их совершить и о событиях, угрожающих безопасности страны.

Согласно новой инструкции ФСБ, силовики вправе изымать подозрительные документы, материалы и предметы, на хранение которых не имеется разрешения. Например, это может быть незарегистрированное оружие, даже если оно не имеет отношения к делу.

В ходе обысков силовики вправе вести видеозапись, а также задействовать двух понятых. Однако, если обыски ведутся «в труднодоступной местности и (или) при отсутствии надлежащих средств сообщения», а также угрожают здоровью и жизни людей, силовики имеют право не привлекать понятых.

Ранее редакция сообщала, что ФСБ задержала экстремиста, который планировал совершать теракты в мегаполисах России.