ФСБ задержала экстремиста, который планировал совершать теракты в мегаполисах России

Задержанным оказался гражданин Республики Таджикистан 1989 года рождения, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Москве и Московской области. Будучи сторонником МТО «ИГИЛ», мужчина организовал ячейку «с целью совершения диверсий и террористических актов на территории Московского региона и в Новосибирске».

Отмечается, что подробности по объектам в Новосибирске, которые были целями экстремистов, не раскрываются.

Однако существует версия, что в планах преступников входило использование самодельной взрывчатки в местах массового скопления людей, в том числе на объектах РЖД.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске силовики накрыли подпольное казино.