ФСБ не дала жителям Кыштовки совершить госизмену

33-летний житель села Кыштовка намеревался участвовать в деятельности против безопасности России, выяснял способы перехода на сторону Украины и предпринимал попытки организации выезда граждан России за пределы страны для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Планам сельчанина помешали сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.

— В его доме обнаружили и изъяли арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия с боеприпасами. Также установлено, что перейти на сторону противника сельчанин готовился вместе со своим 29-летним родственником, жителем Новосибирской области, ранее предпринявшим попытки установления контакта с представителями силовых структур Украины, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчины едва не попали под уголовную статью «Государственная измена». На первый раз им вынесли официальные предостережения о недопустимости подобных действий.

А за арсенал оружия житель Кыштовки понес уже уголовную ответственность по статье «Незаконные приобретение, хранение оружия». Суд назначил ему наказание в видео ограничения свободы сроком на 1 год.