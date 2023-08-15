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Мэр Новосибирска объявил готовность номер один перед предстоящими в четверг ливнями

  • 15/08/2023, 10:02
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Мэр Новосибирска объявил готовность номер один перед предстоящими в четверг ливнями
В городе выявлено 70 мест, которые затапливает во время сильных дождей.

— В Новосибирске увеличиваются риски подтопления с учетом ливней и гроз, которые прошли в последнее время и ожидаются в ближайшей перспективе. В городе выявлено 70- мест возникновения подтопления. Все руководители районов о них знают. Для ликвидации последствий подготовлены спасательные службы: 4 отряда, в каждом находится откачивающее оборудование. В случае необходимости привлекаются сотрудники МП «Метро Мир», а также силы и средства управляющих компаний, различных организаций и учреждений, — сообщил на аппаратном совещании в мэрии начальник департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска. Сергей Куценко.

По его словам, погодные условия спокойствию не способствуют: в четверг в Новосибирске ожидается очередная волна ливней и гроз. Городские службы готовятся к ликвидации последствий неблагоприятных метеоусловий.

— У нас достаточно сил и средств, чтобы справится с последствиями ливней: нужно прибавить в оперативности. Ставлю задачу перед районами: во время ливня брать под мониторинг свою территорию. Не важно какое время суток, выходные, — мониторинг должен вестись непрерывно. Если нет возможности применять современные средства, создавать мобильные группы, чтобы оперативно обнаруживать подтопления, — поручил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Если силами ДЭУ не справляетесь, то оперативно доводите информацию до департамента МЧС. На четверг готовность номер один.

На минувших выходных за короткий период на левом берегу Новосибирска выпало 41 мм осадков, что привело к подтоплению ряда улиц, особенно расположенных в низинах, а также остановке общественного транспорта в течение часа. В зону подтопления, в частности, попали улицы Учительская, Курчатова, Мясниковой, Петухова, Станционная, Троллейная, Фабричная, Владимировская, Ельцовская, а также локации в районе остановок Мелькомбинат и Клуб Чехова.

Ранее редакция сообщала о том, что к выходным в Новосибирск вернется долгожданное тепло

Фото из группы ВКонтакте «Типичный Новосибирск»

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : подтопление в Новосибирске ливни и грозы в Новосибирске


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