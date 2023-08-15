В Новосибирске к концу 2023 года появятся 40 зарядных станций для электромобилей

ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (Входит в ООО «Сибирская генерирующая компания». — Ред.) разрабатывает инвестиционную программу по созданию в Новосибирске сети зарядных станций для электромобилей. Об этом редакции Infopro54 сообщили в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инновации и предпринимательства мэрии города в ответ на запрос.
— Бюджетные средства для данного проекта не используются и не планируются. Инвестиционная программа разрабатывается НТСК самостоятельно и пока не представлена, речь идет о предварительной проработке вопроса, — уточняется в ответе, полученном Infopro54. — Финансирование проекта предполагается полностью за счет средств НТСК и собственных средств предприятий-изготовителей оборудования на организацию производства аппаратуры зарядных станций. Разработка отдельной целевой муниципальной программы по данному вопросу в настоящее время не планируется.
По данным мэрии, на первом этапе в городе должны появиться 30 станций. Места установки в районах жилой застройки определят с учетом минимизации расходов на подведение линий электроснабжения и привязки к ЦТП. Запуск проекта ожидается в ближайшее время. Предельная емкость физически ограничена количеством ЦТП, находящихся в концессии у НТСК — 379 единиц.
Руководитель проекта развития автомобильных зарядных станций СГК Андрей Витковский уточнил Infopro54, что на первом этапе — до конца 2023 года — компания планирует разместить в Новосибирске 40 станций +-10%. Стации будут расположены во дворах жилых кварталов как левого, так и правого берега, где высокая концентрация населения и можно установить оборудование.
— Сейчас мы ведем подготовительные работы, проектируем станции, заказываем оборудование, материалы. Надеюсь, что осенью приступим к размещению заправок, — говорит он.
разработки ученых НГТУ.
— Пока они не запущены в серию, и нам представили предсерийные образцы. Мы предложили их установить на внутренние парковки для автомобилей СГК и протестировать на реальных машинах, оценить их поведение в реальных условиях эксплуатации и уже потом выводить на коммерческий рынок, — пояснил собеседник Infopro54. — Моя личная позиция — сегодня нужно дать возможность отечественным производителям занять новый рынок. С него ушли европейские компании, а азиатские еще не зашли, так как он для них слишком мал и неоформлен. У российских компаний сейчас есть фора, которую нужно максимально использовать.
Стоит отметить, что интерес к проекту уже проявил ряд предприятий Новосибирска: Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», АО «Радио и микроэлектроника», ООО НПФ «Арс-Терм», завод «Электроагрегат». Они заявили о готовности производить аппаратуру зарядных станций. Окончательное решение по оборудованию и его производителям будет приниматься НТСК, подчеркнули в мэрии.
На первом этапе объем инвестиций в проект, по оценке Витковского, составит от 10 млн рублей. Это будут собственные средства компании. Собеседник Infopro54 подчеркнул, что о сроках окупаемости пока говорить сложно, так как рынок электромобилей только развивается и СГК создает инфраструктуру, стимулируя новосибирцев пересаживаться на электромобили.
— В Красноярске у нас на сегодняшний день открыты 52 станции, до конца 2023 года доведем их количество до 60. Согласно полученным нами данным, за последний год количество электромобилей у красноярцев выросло на 10%, — комментирует Андрей Витковский. — Потенциал Новосибирска по размещению зарядных станций на придомовых территориях для электромобилей сегодня составляет около 500 точек в горизонте до 2030 года, самые востребованные места — около 240 точек. В районах области электрозаправки не так актуальны, так как там много низкоэтажной застройки, где люди могут спокойно сами заправлять автомобили используя штатную зарядку. В перспективе также будет развиваться сеть вдоль дорог для транзитного транспорта.
При этом собеседник редакции заявил, что компания будет приветствовать появление на рынке новых игроков и более активную работу тех, кто уже развивает в Новосибирске сети для заправки электротранспорта.
— Пока ни о какой конкуренции речи не идет. Мы вместе будем развивать рынок, стимулировать водителей переходить на электромобили, а потом здоровая конкуренция будет полезна: по цене, сервису, географии распространения и т.д., — пояснил он.
Стоит отметить, что проект по развитию электрозарядной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке также развивает компания «Россети Сибирь» — в 10 регионах присутствия энергокомпании.
— Красноярск, Кемерово, Абакан и Омск — это те города, где в настоящее время идут работы (или планируется их проведение до конца года) по установке электрозарядных станций для электромобилей. Причем установка ЭЗС теперь идет не только в самих городах, но и на междугородних направлениях (автотрассах), — сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54 в пресс-службе компании. — Один из самых масштабных проектов запущен в Красноярском крае: здесь «Россети Сибирь» начали устанавливать ЭЗС на площадках автозаправочных станций «Красноярскнефтепродукт». Соответствующее соглашение главами компаний («Россети Сибирь» и КНП) с участием врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова было подписано в июне на Петербургском экономическом форуме.
В Новосибирске крупный проект по развитию сети электрозаправок анонсировала компания АО «Новосибирскэнергосбыт» . В начале 2021 года у нее в Новосибирске работали 14 заправок. А к концу года компания планировала установить еще 35. Редакция направила запрос в компанию, чтобы узнать, на каком этапе находится реализация проекта. На момент публикации материала ответ не поступил.
При этом в 2021 году в Новосибирске были приняты льготы по транспортному налогу для владельцев электромобилей.
В Новосибирске количество электрокаров растет невысокими темпами, но постепенно этот процесс ускоряется.
Кроме того, по данным исследования группы «Ренессанс страхование» и платформы «Авито Авто», треть жителей Новосибирска (34%) хотят переоборудовать свою машину в электромобиль уже сейчас. Наибольший интерес к такому переходу проявляют зумеры (49%), молодые люди в возрасте 18-24 лет. Мотивацией для перехода на электрическое топливо становится низкая стоимость зарядки (53%), экологичность (47%) и безопасность авто на электричестве (27%). Почти половина новосибирцев (44%) готовы вкладывать собственные средства в обновление автомобиля и перевод его на электрическое топливо. Треть респондентов (35%) готовы потратить до 500 тысяч рублей. На более внушительные суммы — от 500 тысяч до 1 млн — решаются лишь 8% горожан. Напомним, калининградский «Автотор» ранее заявил, что намерен в 2024 году переделать 5 тысяч б/у иномарок в электромобили.
Самыми надежными для эксплуатации после обновления новосибирцы считают японские (74%), немецкие (39%) и корейские (19%) автомобили.
По данным 2ГИС, на 1 августа 2023 года в Новосибирске насчитываются 34 станции зарядки электромобилей, в Омске — 20, в Барнауле — 16, в Новокузнецке — 11, в Кемерове — 10, а в Томске — 7. Количество станций зарядки электромобилей в России за последний год (с апреля 2022 по апрель 2023 год) выросло на 105%.
Сейчас стоимость киловатт-часа на рынке электрозаправок России составляет 12-15 рублей. В нее входит электроэнергия, которая для юрлиц обходится дороже, чем для физлиц, эквайринг, расходы на обслуживание станции, приложение, оборудование, а также коммерческий интерес инвестора.
Ранее редакция сообщала, что автокомпания «Кама» готовится выпустить примерно 10 000 электромобилей.
Фото архив Infopro54
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