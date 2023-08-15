Рекламодателям

В Новосибирске к концу 2023 года появятся 40 зарядных станций для электромобилей

  • 15/08/2023, 10:07
Автор:
В Новосибирске к концу 2023 года появятся 40 зарядных станций для электромобилей
На рынок заправок электротранспорта выходят все больше игроков.

Энергетики вложатся в сети для электрокаров

ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (Входит в ООО «Сибирская генерирующая компания». —  Ред.) разрабатывает инвестиционную программу по созданию в Новосибирске сети зарядных станций для электромобилей. Об этом редакции Infopro54 сообщили в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инновации и предпринимательства мэрии города в ответ на запрос.

Бюджетные средства для данного проекта не используются и не планируются. Инвестиционная программа разрабатывается НТСК самостоятельно и пока не представлена, речь идет о предварительной проработке вопроса, — уточняется в ответе, полученном Infopro54. — Финансирование проекта предполагается полностью за счет средств НТСК и собственных средств предприятий-изготовителей оборудования на организацию производства аппаратуры зарядных станций. Разработка отдельной целевой муниципальной программы по данному вопросу в настоящее время не планируется.

По данным мэрии, на первом этапе в городе должны появиться 30 станций. Места установки в районах жилой застройки определят с учетом минимизации расходов на подведение линий электроснабжения и привязки к ЦТП. Запуск проекта ожидается в ближайшее время. Предельная емкость физически ограничена количеством ЦТП, находящихся в концессии у НТСК — 379 единиц.

Руководитель проекта развития автомобильных зарядных станций СГК Андрей Витковский уточнил Infopro54, что на первом этапе — до конца 2023 года — компания планирует разместить в Новосибирске 40 станций +-10%. Стации будут расположены во дворах жилых кварталов как левого, так и правого берега, где высокая концентрация населения и можно установить оборудование.

— Сейчас мы ведем подготовительные работы, проектируем станции, заказываем оборудование, материалы. Надеюсь, что осенью приступим к размещению заправок, — говорит он.

Новосибирский бизнес оценивает инвестиции в солнечную энергетику

Новосибирский бизнес оценивает инвестиции в солнечную энергетику

Собеседник редакции подчеркнул, что принципиальной позицией компании является использование продукции отечественных предприятий при создании станций заправки электромобилей. Сейчас СГК смотрит поставщиков из Москвы, Перми, Омска, Красноярска. Андрей Витковский также изучал разработки ученых НГТУ.

— Пока они не запущены в серию, и нам представили предсерийные образцы. Мы предложили их установить на внутренние парковки для автомобилей СГК и протестировать на реальных машинах, оценить их поведение в реальных условиях эксплуатации и уже потом выводить на коммерческий рынок, — пояснил собеседник Infopro54. — Моя личная позиция — сегодня нужно дать возможность отечественным производителям занять новый рынок. С него ушли европейские компании, а азиатские еще не зашли, так как он для них слишком мал и неоформлен. У российских компаний сейчас есть фора, которую нужно максимально использовать.

Стоит отметить, что интерес к проекту уже проявил ряд предприятий Новосибирска: Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», АО «Радио и микроэлектроника», ООО НПФ «Арс-Терм», завод «Электроагрегат». Они заявили о готовности производить аппаратуру зарядных станций. Окончательное решение по оборудованию и его производителям будет приниматься НТСК, подчеркнули в мэрии.

Не конкуренция, а формирование рынка

На первом этапе объем инвестиций в проект, по оценке Витковского, составит от 10 млн рублей. Это будут собственные средства компании. Собеседник Infopro54 подчеркнул, что о сроках окупаемости пока говорить сложно, так как рынок электромобилей только развивается и СГК создает инфраструктуру, стимулируя новосибирцев пересаживаться на электромобили.

— В Красноярске у нас на сегодняшний день открыты 52 станции,  до конца 2023 года доведем их количество до 60. Согласно полученным нами данным, за последний год количество электромобилей у красноярцев выросло на 10%, — комментирует Андрей Витковский. — Потенциал Новосибирска по размещению зарядных станций на придомовых территориях для электромобилей сегодня составляет около 500 точек в горизонте до 2030 года, самые востребованные места — около 240 точек. В районах области электрозаправки не так актуальны, так как там много низкоэтажной застройки, где люди могут спокойно сами заправлять автомобили используя штатную зарядку. В перспективе также будет развиваться сеть вдоль дорог для транзитного транспорта.

При этом собеседник редакции заявил, что компания будет приветствовать появление на рынке новых игроков и более активную работу тех, кто уже развивает в Новосибирске сети для заправки электротранспорта.

— Пока ни о какой конкуренции речи не идет. Мы вместе будем развивать рынок, стимулировать водителей переходить на электромобили, а потом здоровая конкуренция будет полезна: по цене, сервису, географии распространения и т.д., — пояснил он.

Стоит отметить, что проект по развитию электрозарядной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке также развивает компания «Россети Сибирь» — в 10 регионах присутствия энергокомпании.

— Красноярск, Кемерово, Абакан и Омск — это те города, где в настоящее время идут работы (или планируется их проведение до конца года) по установке электрозарядных станций для электромобилей. Причем установка ЭЗС теперь идет не только в самих городах, но и на междугородних направлениях (автотрассах), — сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54 в пресс-службе компании. — Один из самых масштабных проектов запущен в Красноярском крае: здесь «Россети Сибирь» начали устанавливать ЭЗС на площадках автозаправочных станций «Красноярскнефтепродукт». Соответствующее соглашение главами компаний («Россети Сибирь» и КНП) с участием врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова было подписано в июне на Петербургском экономическом форуме.

В Новосибирске крупный проект по развитию сети электрозаправок анонсировала компания АО «Новосибирскэнергосбыт» . В начале 2021 года у нее в Новосибирске работали 14 заправок. А к концу года компания планировала установить еще 35. Редакция направила запрос в компанию, чтобы узнать, на каком этапе находится реализация проекта. На момент публикации материала ответ не поступил.

При этом в 2021 году в Новосибирске были приняты льготы по транспортному налогу для владельцев электромобилей.  

Интерес разгоняется

В Новосибирске количество электрокаров растет невысокими темпами, но постепенно этот процесс ускоряется.

новости Новосибирска

Новосибирск в топ-3 городов России по развитию сети электрозаправок

В 2022 году в Новосибирске были зарегистрированы 660 электромобилей. По данным «Авито Авто», в апреле-июне 2023 года электрокары с пробегом в Новосибирской области покупали в 8 раз чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Самой востребованной моделью в регионе стала Nissan Leaf. Средняя цена электромобиля с пробегом в апреле-июне текущего года в Новосибирской области составила 4,5 млн рублей. Также в рейтинг вошли (в порядке убывания доли продаж) Zeekr, BYD, Volkswagen и Hongqi. Доля электромобилей от всех продаж авто с пробегом в регионе с апреля по июнь 2023 года составила 1,4%. Согласно федеральным данным, в апреле-июне 2023 года электрокары с пробегом в целом по России покупали на 182,5% чаще, чем в прошлом году.

Кроме того, по данным исследования группы «Ренессанс страхование» и платформы «Авито Авто», треть жителей Новосибирска (34%) хотят переоборудовать свою машину в электромобиль уже сейчас. Наибольший интерес к такому переходу проявляют зумеры (49%), молодые люди в возрасте 18-24 лет. Мотивацией для перехода на электрическое топливо становится низкая стоимость зарядки (53%), экологичность (47%) и безопасность авто на электричестве (27%). Почти половина новосибирцев (44%) готовы вкладывать собственные средства в обновление автомобиля и перевод его на электрическое топливо. Треть респондентов (35%) готовы потратить до 500 тысяч рублей. На более внушительные суммы — от 500 тысяч до 1 млн — решаются лишь 8% горожан. Напомним, калининградский «Автотор» ранее заявил, что намерен в 2024 году переделать 5 тысяч б/у иномарок в электромобили.

Самыми надежными для эксплуатации после обновления новосибирцы считают японские (74%), немецкие (39%) и корейские (19%) автомобили.

По данным 2ГИС, на 1 августа 2023 года в Новосибирске насчитываются 34 станции зарядки электромобилей, в Омске — 20, в Барнауле — 16, в Новокузнецке — 11, в Кемерове — 10, а в Томске — 7. Количество станций зарядки электромобилей в России за последний год (с апреля 2022 по апрель 2023 год) выросло на 105%.

Сейчас стоимость киловатт-часа на рынке электрозаправок России составляет 12-15 рублей. В нее входит электроэнергия, которая для юрлиц обходится дороже, чем для физлиц, эквайринг, расходы на обслуживание станции, приложение, оборудование, а также коммерческий интерес инвестора.

Ранее редакция сообщала, что автокомпания «Кама» готовится выпустить примерно 10 000 электромобилей.

Фото архив Infopro54

414

Рубрики : ЦУР Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : электрокар СГК Россети Новосибирскэнергосбыт Новосибирская теплосетевая компания Заправки для электромобилей Андрей Витковский


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U1w3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Никольский»

ЖК «Никольский»

Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U2ABЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pSaqkHqbodЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

У российской армии появится надувной храм
15/08/23 10:22
Госдума рассмотрит проект закона, который освободит от кредитных обязательств поручителей погибших на спецоперации
7/08/23 17:07
Работодатели участников СВО могут получить новый статус
3/08/23 10:07
Акции зональной станции садоводов под Искитимом ушли с молотка

700 гектаров на берегу Берди ушли с молотка

Ранее эта недвижимость под Бердском принадлежала Новосибирской зональной станции садоводов.
Читать статью >>
Новосибирский Минфин расскажет о возможностях бюджета на 2024 год до конца августа

Новосибирский Минфин расскажет о возможностях бюджета на 2024 год до конца августа

В бюджете 2023 года доходы пока снова превышают расходы.
Читать статью >>
Новосибирская область сможет тратить на концессии не 2,5%, а 20% от собственных доходов бюджета

Новосибирская область сможет тратить на концессии не 2,5%, а 20% от собственных доходов бюджета

Планку в 20% предлагает установить Минфин РФ. Новосибирские депутаты с боем продавили ограничение в 2,5%, чтобы регион не брал на себя лишних обязательств.
Читать статью >>
В Новосибирской области упала урожайность зерновых

В Новосибирской области упала урожайность зерновых

18 хозяйств региона приступили к уборочной.
Читать статью >>
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет модерировать пленарное заседание Технопрома

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет модерировать пленарное заседание Технопрома

Это ключевое мероприятие форума, где будут представлены вопрос, волнующие регионы России.
Читать статью >>
Первый матч на новой ледовой арене в Новосибирске сыграли юниоры Белоруссии и России

Первый матч на новой ледовой арене в Новосибирске сыграли юниоры Белоруссии и России

Встреча закончилась победой белорусских юниоров со счётом 3:1.
Читать статью >>
В Новосибирске снова ищут подрядчика для благоустройства Эко-парка в городе Обь

В Новосибирске снова ищут подрядчика для благоустройства Эко-парка в городе Обь

Стартовая цена контракта — 64 млн рублей.
Читать статью >>
В Новосибирске утвержден проект планировки территории в Кировском районе

В Новосибирске утвержден проект планировки территории в Кировском районе

Здесь будут построены школа, детские сады и поликлиника.
Читать статью >>
В Новосибирске за год зарегистрировано 2000 инфарктов — по 5-6 в сутки

В Новосибирске за год зарегистрировано 2000 инфарктов — по 5-6 в сутки

Каждый четвертый инфаркт — «молодой».
Читать статью >>
В Новосибирской области выявлено 11 земельных участков для туризма

В Новосибирской области нашли 300 гектаров земли для развития туризма

Эти участки регион планирует предлагать инвесторам, которые захотят развивать проекты в сфере туризма.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Назаров, брокер, учредитель компании Nazarov & Partners ческой недвижимости Новосибирска серьезный дефицит предложения

Александр Назаров: На рынке коммерческой недвижимости Новосибирска серьезный дефицит предложения

Речь идет об объектах высокого класса. Они необходимы современному технологичному бизнесу, который выходит в регион или расширяется на домашнем рынке.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Полиция накрыла незаконное казино в Барабинске Новосибирской области
15/08/23 10:59
Право&Порядок
Прокурор ликвидировал свалку в Маслянинском районе Новосибирской области
15/08/23 10:53
Право&Порядок
В Новосибирске меняется схема движения маршрутки № 8
15/08/23 10:46
Город Транспорт
После проливных дождей в Новосибирской области начался сезон тихой охоты
15/08/23 10:35
Общество
Прокуратура Новосибирска обязала обеспечить ребенка-диабетика глюкометром
15/08/23 10:13
Право&Порядок
В Новосибирске к концу 2023 года появятся 40 зарядных станций для электромобилей
15/08/23 10:07
Бизнес Город Транспорт ЦУР
ФСБ не дала жителям Кыштовки совершить госизмену
15/08/23 10:07
Происшествия
Мэр Новосибирска объявил готовность номер один перед предстоящими в четверг ливнями
15/08/23 10:02
Власть Город Общество
У двух жителей Новосибирской области машины конфисковали в доход государства
15/08/23 9:59
Право&Порядок
К выходным в Новосибирск вернется долгожданное тепло
15/08/23 9:50
Общество
Магнитная буря придет в Новосибирск 17 августа
15/08/23 9:34
700 гектаров на берегу Берди ушли с молотка
14/08/23 19:19
Агропром Недвижимость
Пилота квадрокоптера оштрафовали на 32 тысячи рублей в Новосибирске
14/08/23 17:14
Право&Порядок
Подростка-мошенника, обманувшего новосибирцев на 1,7 млн рублей, отдали под суд
14/08/23 16:38
Право&Порядок
Аферисты крадут деньги у россиян под предлогом замены социальных карт
14/08/23 16:25
Право&Порядок
Полицейский признался в наезде на 6-летнюю девочку под Новосибирском
14/08/23 16:14
Происшествия
В Новосибирске предложили считать украинские колл-центры военными объектами
14/08/23 16:04
Право&Порядок
Житель Новосибирска, стрелявший в прохожего, задержан — МВД
14/08/23 15:18
Происшествия
Медведь-убийца терроризирует жителей села под Новосибирском
14/08/23 15:04
Происшествия
Новосибирский Минфин расскажет о возможностях бюджета на 2024 год до конца августа
14/08/23 15:04
Власть Финансы
Популярное
В РФ усилен санитарный контроль из-за чумы в Китае
15/08/23 9:46
Аферисты крадут деньги у россиян под предлогом замены социальных карт
14/08/23 16:25
Право&Порядок
Подорожание яиц и масла неминуемо приведет к росту цен на майонез
14/08/23 10:42
Депутаты призывают не ограничивать использование маткапитала
14/08/23 9:27
Атакованы милотой: новосибирские разведчики спасли щенка в зоне СВО
11/08/23 13:30
Звездный дождь увидят новосибирцы в ночь с 11 на 12 августа
11/08/23 11:32
Новости компаний
РКО бесплатно для сибирского бизнеса
15/08/23 9:00
«Ростелеком» обеспечил прямую трансляцию первого матча в «Сибирь-Арене»
14/08/23 11:05
Сибирякам ещё 5 дней выдают кредиты под 4,9 %
14/08/23 9:00
Прибыль Банка Уралсиб по итогам 1 полугодия 2023 составила 13,5 млрд рублей
11/08/23 15:19
Порядка 60 объектов жилищного строительства подключено к сетям АО «РЭС» за последний год
11/08/23 11:41
Благодаря финансированию Сбера в Новосибирске с начала года введено в эксплуатацию свыше 250 тысяч м² жилья
11/08/23 10:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска