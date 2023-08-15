В Новосибирске к концу 2023 года появятся 40 зарядных станций для электромобилей

Энергетики вложатся в сети для электрокаров

ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (Входит в ООО «Сибирская генерирующая компания». — Ред.) разрабатывает инвестиционную программу по созданию в Новосибирске сети зарядных станций для электромобилей. Об этом редакции Infopro54 сообщили в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инновации и предпринимательства мэрии города в ответ на запрос.

— Бюджетные средства для данного проекта не используются и не планируются. Инвестиционная программа разрабатывается НТСК самостоятельно и пока не представлена, речь идет о предварительной проработке вопроса, — уточняется в ответе, полученном Infopro54. — Финансирование проекта предполагается полностью за счет средств НТСК и собственных средств предприятий-изготовителей оборудования на организацию производства аппаратуры зарядных станций. Разработка отдельной целевой муниципальной программы по данному вопросу в настоящее время не планируется.

По данным мэрии, на первом этапе в городе должны появиться 30 станций. Места установки в районах жилой застройки определят с учетом минимизации расходов на подведение линий электроснабжения и привязки к ЦТП. Запуск проекта ожидается в ближайшее время. Предельная емкость физически ограничена количеством ЦТП, находящихся в концессии у НТСК — 379 единиц.

Руководитель проекта развития автомобильных зарядных станций СГК Андрей Витковский уточнил Infopro54, что на первом этапе — до конца 2023 года — компания планирует разместить в Новосибирске 40 станций +-10%. Стации будут расположены во дворах жилых кварталов как левого, так и правого берега, где высокая концентрация населения и можно установить оборудование.

— Сейчас мы ведем подготовительные работы, проектируем станции, заказываем оборудование, материалы. Надеюсь, что осенью приступим к размещению заправок, — говорит он.

— Пока они не запущены в серию, и нам представили предсерийные образцы. Мы предложили их установить на внутренние парковки для автомобилей СГК и протестировать на реальных машинах, оценить их поведение в реальных условиях эксплуатации и уже потом выводить на коммерческий рынок, — пояснил собеседник Infopro54. — Моя личная позиция — сегодня нужно дать возможность отечественным производителям занять новый рынок. С него ушли европейские компании, а азиатские еще не зашли, так как он для них слишком мал и неоформлен. У российских компаний сейчас есть фора, которую нужно максимально использовать.

Собеседник редакции подчеркнул, что принципиальной позицией компании являетсяпри создании станций заправки электромобилей. Сейчас СГК смотрит поставщиков из Москвы, Перми, Омска, Красноярска. Андрей Витковский также изучал разработки ученых НГТУ.

Стоит отметить, что интерес к проекту уже проявил ряд предприятий Новосибирска: Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», АО «Радио и микроэлектроника», ООО НПФ «Арс-Терм», завод «Электроагрегат». Они заявили о готовности производить аппаратуру зарядных станций. Окончательное решение по оборудованию и его производителям будет приниматься НТСК, подчеркнули в мэрии.

Не конкуренция, а формирование рынка

На первом этапе объем инвестиций в проект, по оценке Витковского, составит от 10 млн рублей. Это будут собственные средства компании. Собеседник Infopro54 подчеркнул, что о сроках окупаемости пока говорить сложно, так как рынок электромобилей только развивается и СГК создает инфраструктуру, стимулируя новосибирцев пересаживаться на электромобили.

— В Красноярске у нас на сегодняшний день открыты 52 станции, до конца 2023 года доведем их количество до 60. Согласно полученным нами данным, за последний год количество электромобилей у красноярцев выросло на 10%, — комментирует Андрей Витковский. — Потенциал Новосибирска по размещению зарядных станций на придомовых территориях для электромобилей сегодня составляет около 500 точек в горизонте до 2030 года, самые востребованные места — около 240 точек. В районах области электрозаправки не так актуальны, так как там много низкоэтажной застройки, где люди могут спокойно сами заправлять автомобили используя штатную зарядку. В перспективе также будет развиваться сеть вдоль дорог для транзитного транспорта.

При этом собеседник редакции заявил, что компания будет приветствовать появление на рынке новых игроков и более активную работу тех, кто уже развивает в Новосибирске сети для заправки электротранспорта.

— Пока ни о какой конкуренции речи не идет. Мы вместе будем развивать рынок, стимулировать водителей переходить на электромобили, а потом здоровая конкуренция будет полезна: по цене, сервису, географии распространения и т.д., — пояснил он.

Стоит отметить, что проект по развитию электрозарядной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке также развивает компания «Россети Сибирь» — в 10 регионах присутствия энергокомпании.

— Красноярск, Кемерово, Абакан и Омск — это те города, где в настоящее время идут работы (или планируется их проведение до конца года) по установке электрозарядных станций для электромобилей. Причем установка ЭЗС теперь идет не только в самих городах, но и на междугородних направлениях (автотрассах), — сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54 в пресс-службе компании. — Один из самых масштабных проектов запущен в Красноярском крае: здесь «Россети Сибирь» начали устанавливать ЭЗС на площадках автозаправочных станций «Красноярскнефтепродукт». Соответствующее соглашение главами компаний («Россети Сибирь» и КНП) с участием врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова было подписано в июне на Петербургском экономическом форуме.

В Новосибирске крупный проект по развитию сети электрозаправок анонсировала компания АО «Новосибирскэнергосбыт» . В начале 2021 года у нее в Новосибирске работали 14 заправок. А к концу года компания планировала установить еще 35. Редакция направила запрос в компанию, чтобы узнать, на каком этапе находится реализация проекта. На момент публикации материала ответ не поступил.

При этом в 2021 году в Новосибирске были приняты льготы по транспортному налогу для владельцев электромобилей.

Интерес разгоняется

В Новосибирске количество электрокаров растет невысокими темпами, но постепенно этот процесс ускоряется.

В 2022 году в Новосибирске были зарегистрированы 660 электромобилей. По данным «Авито Авто», в апреле-июне 2023 года электрокары с пробегом в Новосибирской области покупали в 8 раз чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Самой востребованной моделью в регионе стала Nissan Leaf. Средняя цена электромобиля с пробегом в апреле-июне текущего года в Новосибирской области составила 4,5 млн рублей. Также в рейтинг вошли (в порядке убывания доли продаж) Zeekr, BYD, Volkswagen и Hongqi. Доля электромобилей от всех продаж авто с пробегом в регионе с апреля по июнь 2023 года составила 1,4%. Согласно федеральным данным, в апреле-июне 2023 года электрокары с пробегом в целом по России покупали на 182,5% чаще, чем в прошлом году.

Кроме того, по данным исследования группы «Ренессанс страхование» и платформы «Авито Авто», треть жителей Новосибирска (34%) хотят переоборудовать свою машину в электромобиль уже сейчас. Наибольший интерес к такому переходу проявляют зумеры (49%), молодые люди в возрасте 18-24 лет. Мотивацией для перехода на электрическое топливо становится низкая стоимость зарядки (53%), экологичность (47%) и безопасность авто на электричестве (27%). Почти половина новосибирцев (44%) готовы вкладывать собственные средства в обновление автомобиля и перевод его на электрическое топливо. Треть респондентов (35%) готовы потратить до 500 тысяч рублей. На более внушительные суммы — от 500 тысяч до 1 млн — решаются лишь 8% горожан. Напомним, калининградский «Автотор» ранее заявил, что намерен в 2024 году переделать 5 тысяч б/у иномарок в электромобили.

Самыми надежными для эксплуатации после обновления новосибирцы считают японские (74%), немецкие (39%) и корейские (19%) автомобили.

По данным 2ГИС, на 1 августа 2023 года в Новосибирске насчитываются 34 станции зарядки электромобилей, в Омске — 20, в Барнауле — 16, в Новокузнецке — 11, в Кемерове — 10, а в Томске — 7. Количество станций зарядки электромобилей в России за последний год (с апреля 2022 по апрель 2023 год) выросло на 105%.

Сейчас стоимость киловатт-часа на рынке электрозаправок России составляет 12-15 рублей. В нее входит электроэнергия, которая для юрлиц обходится дороже, чем для физлиц, эквайринг, расходы на обслуживание станции, приложение, оборудование, а также коммерческий интерес инвестора.

Ранее редакция сообщала, что автокомпания «Кама» готовится выпустить примерно 10 000 электромобилей.