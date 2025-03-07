ФСБ пресекла утечку информации в Сибирском институте управления

Руководитель подразделения Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (СИУ РАНХиГС) получил официальное предостережение от регионального УФСБ России в связи с использованием устаревших версий программного обеспечения на веб-сервере. Помимо этого, в учебном учреждении несвоевременно проводились мероприятия по защите компьютерной сети.

По данным ведомства, в 2024 году информационная структура института была заражена вирусом, который действовал в скрытом режиме и создавал условия для уничтожения, блокирования, модификации, либо утечки информации.

В спецслужбе отметили, что сотрудники академии выполнили рекомендации УФСБ и своевременно нейтрализовали вредоносное программное обеспечение. Это предотвратило причинение ущерба образовательному учреждению.

Напомним, в феврале 2025 года работник проектного института, который входит в структуру департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, пытался получить материалы, которые относятся к гостайне, в органах власти Волгоградской области. Ему вынесено предостережение.

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