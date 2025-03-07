Средняя стоимость нового авто в Новосибирске превысила четыре млн рублей

Средняя стоимость нового автомобиля в Новосибирской области на начало марта 2025 года составила 4,01 миллиона рублей.

За февраль список самых подорожавших новых автомобилей в регионе возглавил внедорожник Geely Atlas Pro. Его стоимость увеличилась на 7% и достигла 3,28 миллиона рублей.

За внедорожником следуют Geely Atlas (5,2%; 3,8 миллиона рублей) и Tank 500 (2,7%; 7,27 миллиона рублей).

Замыкают первую пятерку Geely Emgrand (1,9%; 2,39 миллиона рублей) и Geely Coolray (1,2%; 2,91 миллиона рублей).

Самыми доступными по цене моделями, которые официально продаются на российском рынке, в регионе стали кроссовер Hongqi HS5 (-5,1% до 3,45 млн рублей) и седан Omoda C5 (-1,5% до 2,72 млн рублей).

Согласно анализу Автор.ру, в феврале активность на рынке новых автомобилей в целом по стране продолжила снижаться. Количество активных объявлений уменьшилось на 10% по сравнению с прошлым годом.

В целом по стране, средняя стоимость автомобиля китайских марок достигла 3,74 миллиона рублей, что на 2,6% больше, чем месяцем ранее. Средняя цена отечественных автомобилей увеличилась на 1% — до 1,6 миллиона рублей. Наиболее существенно, на 8,4%, возросла средняя стоимость автомобилей неофициально представленных марок, превысив 9,4 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что продажи новых электромобилей в январе в России упали вдвое. Самым популярным новым электрокаром является Zeekr 001.