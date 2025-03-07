Свыше 11 тысяч заявлений о банкротстве новосибирцев за год поступили в суд области

Закон о банкротстве физлиц, вступивший в силу десять лет назад, доказал свою эффективность, так как весьма популярен у граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию. Об этом редакции Infopro54 рассказал публицист Дмитрий Овчинников. Однако статус банкрота не несет для должников почти никаких репутационных и материальных издержек, что не способствует воспитанию у них ответственного финансового поведения.

Российский и зарубежный опыт банкротства физлиц

— Дмитрий, в этом году исполняется десять лет с появления в России закона о банкротстве. Оглядываясь назад, можно оценить, насколько своевременным было это решение?

— 1 октября 2015 года вступил в силу Федеральный закон №154-ФЗ от 29.06.2015 «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Среди прочего этот нормативный акт был примечателен тем, что вводил в российское законодательство институт банкротства физических лиц — если ранее процедуру банкротства могли проходить только юридические лица и индивидуальные предприниматели (в том числе главы крестьянских (фермерских) хозяйств), то теперь подобной возможностью были наделены и граждане, не имеющие статуса ИП.

За прошедшие с момента принятия данного закона 10 лет был накоплен значительный практический опыт его реализации, и на основе данной правоприменительной практики можно сделать определенные выводы о степени его эффективности, а также выделить его недостатки, которые следует устранить в будущем.

Согласно определению, несостоятельность или банкротство — это неспособность должника в полном объеме удовлетворять требования кредитора по денежным обязательствам. Вопрос о необходимости принятия в России специального закона, регулирующего процедуру банкротства физических лиц и определяющего правовой статус граждан-банкротов, довольно долго и активно обсуждался в юридическом и экономическом сообществах и в обществе в целом. Стало понятно, что проблема назрела и ее необходимо решать.

В первую очередь это было связано с большим объемом накопленной гражданами России кредиторской задолженности. Так, к началу 2015 года общая сумма задолженности физических лиц достигла отметки в десять триллионов рублей, из которых около триллиона приходились на просрочки по кредитным платежам сроком от трех месяцев и более. Во многом подобное положение дел было связано с бумом потребительского кредитования в России в нулевые и начале десятых годов, когда граждане стали активно брать кредиты на самые разные цели, в результате чего год от года возрастал и совокупный кредитный портфель банков, и сумма задолженности по взятым кредитам. В этих условиях принятие закона о банкротстве физических лиц выглядело своевременным и логичным шагом, который защищал права и интересы как заемщиков, так и кредитных организаций, предотвращая вероятный кризис неплатежей, угрожавший стабильности денежно-кредитной системы страны. Тем более что Россия в этом смысле не являлась первопроходцем — в Европе и США к тому времени уже довольно давно действовали аналогичные законы, и этот зарубежный опыт вполне мог быть использован в российской нормотворческой и правоприменительной практике.

— Есть отличия в реализации закона о банкротстве в России и зарубежных странах?

— Если мы обратимся к зарубежному опыту банкротства физических лиц, в первую очередь в Европе и США, то увидим, что, безусловно, опыт этот довольно разный, а отечественное законодательство в сфере банкротства физлиц можно по праву назвать одним из самых либеральных в мире.

Так, в США, например, процедура банкротства физлиц имеет ряд особенностей, которые делают ее куда менее приятной и удобной на фоне российской. Скажем, прохождение данной процедуры не позволит американцу избавиться от задолженностей по налогам или образовательным кредитам, кроме того, в течение десяти лет после окончания процедуры гражданин, признанный несостоятельным, не имеет возможности обращаться в кредитные организации за новыми займами.

Вместе с тем данная процедура в Штатах весьма популярна — за год через нее проходят около двух миллионов человек. Во многом это связано с менталитетом американцев, привыкших к активному использованию потребительских кредитов на самые разные нужды. Подобное поведение, естественно, зачастую приводит к накоплению достаточно больших объемов задолженности, которую должник оказывается не в состоянии погасить и обращается в суд.

Как правило, процедура банкротства в США имеет две формы: либо через реализацию имущества должника, либо путем поэтапного погашения долга. В последнем случае суд утверждает специальный пятилетний план такого погашения. Примечательно здесь то, что в случае, если вырученных средств от продажи имущества не хватает для погашения общей суммы долга, долг попросту списывается. То же и во втором случае — если в течение пяти лет должник не погасит долг, то его опять же спишут. В общем, можно сказать, американское законодательство в сфере банкротства физлиц в общих чертах подобно российскому в своем либеральном подходе к должникам. В обоих случаях основная цель закона — освободить заемщика от долгов.

Европейская практика в этом смысле существенно отличается. Главная цель тамошних аналогичных законов — не просто списать долги, а в максимально возможной степени вернуть заемщикам их денежные средства. В большинстве европейских стран процедура банкротства также предусматривает утверждение плана возврата задолженности, по истечении срока которого оставшаяся задолженность, как правило, списывается. Правда, в той же Германии, например, у должника в счет имущества могут забрать единственное жилье, находящееся в собственности.

Относительно недавно, с 2021 года, процедура банкротства физлиц заработала и в Китае. Там основной целью закона заявлена помощь добросовестным гражданам, в силу определенных обстоятельств, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Китайский закон, по сути, относится к должникам достаточно либерально и прежде всего предназначен для защиты их прав. Что интересно, закон о банкротстве предприятий в КНР несколько более суров. Так, он предполагает серьезную административную ответственность для руководителей банкротящихся организаций за ряд неправомерных действий: сокрытие имущества, продажа собственности по заниженным ценам и т.д. Кроме того, этим же законом предусмотрена уголовная ответственность за совершение преступлений, связанных с причинением ущерба государственной собственности.

Взрывной рост

— Каковы результаты реализации закона о банкротстве в России?

— Если посмотреть на динамику поступающих заявлений о банкротстве физических лиц в целом по России, то можно отметить неуклонный рост количества данных заявлений: если поначалу их число было относительно невелико, то с каждым годом оно существенно возрастало, и на сегодняшний день можно констатировать, что данные заявления составляют весьма значительную долю от общего числа поступающих в арбитражные суды исковых заявлений.

Этот тезис можно наглядно проиллюстрировать на примере Арбитражного суда Новосибирской области.

За последний квартал 2015 года были зарегистрированы 328 заявлений о признании физических лиц банкротами, что составило всего 1,3% от всех исковых заявлений, поступивших в суд в 2015 году (25877), и 34% — от суммарного количества всех поступивших заявлений о признании должника несостоятельным (950).

о признании физических лиц банкротами, что составило всего 1,3% от всех исковых заявлений, поступивших в суд в 2015 году (25877), и 34% — от суммарного количества всех поступивших заявлений о признании должника несостоятельным (950). За весь следующий 2016 год в суд поступили 873 таких заявления , что составило 3,4% от общего числа исковых заявлений (25258) и 60% от общего числа заявлений о банкротстве (1445).

, что составило 3,4% от общего числа исковых заявлений (25258) и 60% от общего числа заявлений о банкротстве (1445). В 2024 году в суд поступили уже 11175 заявлений от физических лиц о признании их несостоятельными (банкротами), что составило 25% от общего числа исковых заявлений (44819) и 92,8% — от общего числа заявлений о банкротстве (12043).

Понятно, что показатели 2015 года не вполне репрезентативны, так как закон заработал лишь в последнем квартале года — поначалу далеко не все были осведомлены о его принятии. Скорее всего, даже среди профессионального юридического сообщества на первых порах не было четкого понимания специфики нового закона и механизмов его правоприменения. Понятно, что требовалось определенное время на раскачку, на то, чтобы все заинтересованные стороны оценили суть законодательных новаций и предоставляемых ими возможностей. Насколько можно судить, этот процесс прошел относительно быстро.

Сегодня Арбитражный суд Новосибирской области является одним из лидеров в стране по числу поступающих заявлений о признании физических лиц банкротами и числу рассмотренных соответствующих заявлений.

— Можете оценить эффективность закона о банкротстве на основании десяти лет его реализации?

— Здесь возникает вопрос о критериях измерения этой эффективности. Если исходить из того, что главный критерий эффективности любого государственного закона — его востребованность гражданами и решение с его помощью актуальных социально-экономических и иных проблем, стоящих перед обществом, то с этой точки зрения данный закон вполне можно признать эффективным. На самом деле можно вспомнить, что в период его разработки и принятия много говорилось о необходимости облегчения долговой нагрузки, лежащей на плечах российских граждан и с каждым годом становящейся все более весомой. А на основе имеющихся статистических данных следует бесспорный вывод о том, что с этой своей основной задачей закон 2015 года в целом справляется.

Но не все так просто. Наверное, никто не будет спорить, что основной посыл, лежащий в основе принятого закона, был справедливым — помочь людям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, и которые в силу тех или иных жизненных обстоятельств столкнулись с невозможностью исполнения взятых на себя обязательств. Исходя из этого, необходимость принятия подобного закона как такового не подлежит сомнению.

— Получилось ли на практике реализовать этот посыл?

— А вот здесь уже возникают некоторые вопросы. Возвращаясь к тезису о востребованности у российских граждан закона о банкротстве физлиц, стоит отметить, что эта востребованность обусловлена рядом причин.

Прежде всего, конечно, это реальные финансовые проблемы , с которыми значительная часть россиян столкнулась в последние годы, особенно в период пандемии Covid-19. На самом деле приведенная выше статистика по Арбитражному суду Новосибирской области наглядно свидетельствует о серьезном росте количества поступивших заявлений от граждан о признании их несостоятельными именно с 2020 года.

, с которыми значительная часть россиян столкнулась в последние годы, особенно в период пандемии Covid-19. На самом деле приведенная выше статистика по Арбитражному суду Новосибирской области наглядно свидетельствует о серьезном росте количества поступивших заявлений от граждан о признании их несостоятельными именно с 2020 года. Впрочем, нельзя не отметить, что наряду с объективными факторами свою роль сыграли и субъективные, а именно — в целом довольно низкий уровень правовой и финансовой грамотности среди россиян , который довольно часто и является причиной их финансовых проблем. Это проявляется, например, в активном кредитовании в микрофинансовых организациях, вследствие чего у граждан образовываются внушительные задолженности, которые они оказываются не в состоянии покрыть.

, который довольно часто и является причиной их финансовых проблем. Это проявляется, например, в активном кредитовании в микрофинансовых организациях, вследствие чего у граждан образовываются внушительные задолженности, которые они оказываются не в состоянии покрыть. Также, безусловно, свою роль сыграла повсеместная и, можно сказать, даже агрессивная реклама услуг по сопровождению процедуры банкротства , из которой граждане узнавали о появившейся у них законной возможности списать накопившиеся долги. Эта реклама в последние годы, по сути, буквально на каждом шагу — и в интернете, и в виде баннеров на улицах.

, из которой граждане узнавали о появившейся у них законной возможности списать накопившиеся долги. Эта реклама в последние годы, по сути, буквально на каждом шагу — и в интернете, и в виде баннеров на улицах. Кроме того, привлекательности закона в глазах граждан способствует и его либеральность . Например, статус банкрота не препятствует человеку через некоторое время вновь обращаться в кредитные организации. Да, кредитная история обнуляется, но ее несложно восстановить до прежнего уровня, тем более что в целом российские банки весьма охотно предоставляют кредиты даже не самым надежным заемщикам.

. Например, статус банкрота не препятствует человеку через некоторое время вновь обращаться в кредитные организации. Да, кредитная история обнуляется, но ее несложно восстановить до прежнего уровня, тем более что в целом российские банки весьма охотно предоставляют кредиты даже не самым надежным заемщикам. Очень важен и тот факт, что при прохождении процедуры банкротства гражданин не будет лишен единственного жилья .

. Еще один бонус — возможность дважды в течение жизни подавать в арбитражный суд заявление о банкротстве.

По сути, сплошные плюсы, и человек, желающий объявить себя банкротом, ничем не рискует, так как у него, скажем, не могут забрать единственное жилье. В итоге ему просто списывают все долги, после чего он может с чистой совестью начинать копить новые, которые через несколько лет также будет возможность списать.

Дальше будет больше

— Наблюдаете ли вы сохранение динамики роста заявлений о банкротстве в 2025 году?

— В первые месяцы 2025 года тенденции, наблюдавшиеся на протяжении последних лет, в полной мере сохраняют свою актуальность. Ежедневно в Арбитражный суд Новосибирской области поступает внушительное число заявлений о признании физических лиц банкротами, и можно предполагать, что это количество в дальнейшем будет только возрастать. По итогам текущего года вполне вероятно, что общее число подобных заявлений превысит показатели предыдущего.

Это означает, что и дальше будет возрастать нагрузка на судебную систему, которая уже сегодня представляется весьма значительной. Учитывая все имеющиеся факторы, в частности степень закредитованности населения и активную рекламу услуг по сопровождению банкротства физлиц, общее количество жителей региона, уже прошедших или проходящих процедуру банкротства, уже в течение ближайших двух лет может превысить отметку в 100 тысяч человек (с 2015 по 2024 годы — почти 42 тысячи), и в дальнейшем таких людей будет становиться только больше.

— Приведет ли такой поток банкротов к каким-то изменениям судебного законодательства?

— На мой взгляд, сегодня необходимо развивать институт внесудебного банкротства граждан, который формально функционирует с сентября 2020 года, но de facto он пользуется крайне низкой популярностью у граждан, и на данный момент его можно признать неэффективным, так как за минувшие четыре с лишним года он так и не заработал в полную силу. Хотя потенциально этот инструмент мог бы сыграть большую роль в освобождении арбитражного суда от рассмотрения значительного числа банкротных дел, а также в упрощении и ускорении процедуры банкротства.

Кроме того, конечно, на мой взгляд, необходимо как минимум взять под более строгий контроль деятельность в России микрофинансовых организаций, загоняющих немалую часть наших сограждан в долговую яму.

И еще один момент, на который необходимо обратить внимание. Закон о банкротстве физлиц в силу мягкости (где-то, возможно, и чрезмерной) свих норм создает исключительно благоприятные условия для недобросовестных граждан, накапливающих долги не вследствие чрезвычайных жизненных обстоятельств, а из-за нежелания жить по средствам набирающих в огромных количествах легкие займы в микрофинансовых организациях (да и в банках, которые также весьма охотно предоставляют кредиты даже не самым состоятельным кредиторам).

В идеале законодательство о банкротстве физлиц должно служить подспорьем для представителей первой категории граждан и по возможности отсекать представителей второй. В этом смысле важно подчеркнуть, что, по сути, сейчас статус банкрота не несет для людей почти никаких репутационных или материальных издержек, что, естественно, никак не способствует воспитанию у них ответственного финансового поведения.

Если резюмировать вышесказанное, то можно отметить, что закон о банкротстве физлиц за прошедшие десять лет продемонстрировал свой немалый потенциал и востребованность среди жителей России в целом и Новосибирской области в частности, но вместе с этим его правоприменительная практика тем высветил целый ряд актуальных вопросов, которые следует учесть при принятии возможных изменений в данный закон в целях его совершенствования.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

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