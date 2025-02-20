Силовики предупредили сотрудника проектного института об утечке гостайны

Работник проектного института, который входит в структуру департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, попал в поле зрения сотрудников УФСБ по Новосибирской области. Он пытался получить материалы, которые относятся к гостайне, в органах власти Волгоградской области. При этом у муниципального учреждения лицензия и допуск для работы с такими сведениями отсутствуют, пояснили в пресс-службе ведомства.

— Работнику института объявлено официальное предостережение. При повторном нарушении он будет привлечен к уголовной ответственности, — отметили в пресс-службе УФСБ.

Напомним, статьей 283.1 «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну» Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что беглого новосибирского экс-депутата обвиняют в попытке захвата власти в России.