ФСБ раскрыла схему мошенничества на 11 млн с «Пушкинской картой» в Новосибирске

УФСБ по Новосибирской области совместно с МВД и Росгвардией было пресечено нестандартное преступление с использованием «Пушкинских карт».
Схема, которую реализовывали злоумышленники, очень простая.
― 20-летний и 24-летний подозреваемые через чаты в мессенджерах организовали мошенническую схему по предварительной продаже билетов на культурно-массовые мероприятия, которые фактически не проводились. Для оплаты этих билетов использовались купленные в интернете реквизиты персональных «Пушкинских карт». В результате Министерству культуры РФ причинен ущерб в сумме свыше 11,6 млн рублей, ― сообщила официальный представитель УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва.
Стоит отметить, что данные карты в России доступны всем школьникам и студентам в рамках реализации национального проекта «Культура». Благодаря такой поддержке молодежь имеет возможность бесплатно посещать музеи, выставки, театры и кино.
Следствием в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Задержанные находятся под подпиской о невыезде.
Источник: пресс-служба УФСБ по Новосибирской области.
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