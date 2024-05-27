ФСБ раскрыла схему мошенничества на 11 млн с «Пушкинской картой» в Новосибирске

УФСБ по Новосибирской области совместно с МВД и Росгвардией было пресечено нестандартное преступление с использованием «Пушкинских карт».

Схема, которую реализовывали злоумышленники, очень простая.

― 20-летний и 24-летний подозреваемые через чаты в мессенджерах организовали мошенническую схему по предварительной продаже билетов на культурно-массовые мероприятия, которые фактически не проводились. Для оплаты этих билетов использовались купленные в интернете реквизиты персональных «Пушкинских карт». В результате Министерству культуры РФ причинен ущерб в сумме свыше 11,6 млн рублей, ― сообщила официальный представитель УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва.

Стоит отметить, что данные карты в России доступны всем школьникам и студентам в рамках реализации национального проекта «Культура». Благодаря такой поддержке молодежь имеет возможность бесплатно посещать музеи, выставки, театры и кино.

Следствием в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Задержанные находятся под подпиской о невыезде.