Почти 6 тысяч мигрантов покинули Новосибирскую область

Правоохранители проверили места скопления мигрантов в Ленинском районе Новосибирска.

— Было проверено 240 иностранных граждан, — отметил Андрей Кульков, начальник МВД по Новосибирской области.

26 из них были доставлены в дежурную часть. 15 протоколов составлено за административные правонарушения. 6 иностранцев будут выдворены в страны исхода.

— Выявлены лица, которые приобрели гражданство, но не встали на воинский учет, — подчеркнул Кульков.

На прошлой неделе выявили 173 нарушения миграционного законодательства в ходе профилактических мероприятий, 1 человек депортирован, 52 выдворены.

Всего в Новосибирскую область за неделю въехало более 7 тысяч иностранцев, а покинуло регион почти 6 тысяч.

Ранее редакция сообщала о том, что 20 мигрантов пытались избежать воинского учета в Новосибирске.