Почти 6 тысяч мигрантов покинули Новосибирскую область

Правоохранители проверили места скопления мигрантов в Ленинском районе Новосибирска.
— Было проверено 240 иностранных граждан, — отметил Андрей Кульков, начальник МВД по Новосибирской области.
26 из них были доставлены в дежурную часть. 15 протоколов составлено за административные правонарушения. 6 иностранцев будут выдворены в страны исхода.
— Выявлены лица, которые приобрели гражданство, но не встали на воинский учет, — подчеркнул Кульков.
На прошлой неделе выявили 173 нарушения миграционного законодательства в ходе профилактических мероприятий, 1 человек депортирован, 52 выдворены.
Всего в Новосибирскую область за неделю въехало более 7 тысяч иностранцев, а покинуло регион почти 6 тысяч.
Ранее редакция сообщала о том, что 20 мигрантов пытались избежать воинского учета в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — wirestock.
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