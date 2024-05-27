Изменились экзаменационные вопросы для аттестации судоводителей Новосибирска

В новой редакции экзаменационных вопросов два основных раздела, пояснили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области:

По типам маломерных судов — часть вопросов затрагивает знания по моторным и парусным судам, гидроциклам и судам особой конструкции.

Районам плавания — содержит теорию по внутренним водам и водным путям страны, а также внутренним морским водам и территориальному морю Российской Федерации.

Список экзаменационных вопросов формируется рандомно автоматизированной системой.

Сдавать теорию по новому опроснику кандидаты начнут с 10 июня этого года.

Напомним, государственной регистрации подлежат все маломерные суда массой более 200 кг или массой менее 200 кг в случае установки на них двигателя (мотора) мощностью более 8 киловатт.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области на реке Обь началась навигация маломерных судов.