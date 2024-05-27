Изменились экзаменационные вопросы для аттестации судоводителей Новосибирска

В новой редакции экзаменационных вопросов два основных раздела, пояснили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области:
Список экзаменационных вопросов формируется рандомно автоматизированной системой.
Сдавать теорию по новому опроснику кандидаты начнут с 10 июня этого года.
Напомним, государственной регистрации подлежат все маломерные суда массой более 200 кг или массой менее 200 кг в случае установки на них двигателя (мотора) мощностью более 8 киловатт.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области на реке Обь началась навигация маломерных судов.
Фото МЧС России по Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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