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Артем Роговский назначен исполнительным директором областной федерации футбола

  • 10/11/2023, 11:59
Автор:
Артем Роговский назначен исполнительным директором областной федерации футбола
На этом посту он сменил Андрея Перлова.

Исполнительным директором Новосибирской областной федерации футбола назначен бывший пресс-секретарь мэра Новосибирска и экс-замглавы Первомайского района города Артём Роговский. Такое решение было принято на внеочередном президиуме новосибирской областной федерации футбола.

Он сменил Андрея Перлова, который занимал этот пост на протяжении последних семи лет.

Отмечается, что члены президиума большинством голосов проголосовали за прекращение полномочий прежнего директора.

Артем Роговский с 2015 года по 2019 год был пресс-секретарем мэра города Новосибирска. С 2019 года по август 2023 года – заместитель главы администрации Первомайского района города Новосибирска по экономике и доходам. Роговский ушел с муниципальной службы в конце лета 2023 года. С 1 сентября 2023 года – заместитель генерального директора ОАО «Стадион Спартак».

Ранее редакция сообщала, что у футбольного клуба Новосибирск снова может смениться название.

Фото с личной страницы Артема Роговского Вконтакте

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Рубрики : Отставки и назначения Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : областная федерация футбола назначение Артем Роговский


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