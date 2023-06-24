По улицам райцентра в Новосибирской области гуляют волки

По улицам рабочего посёлка Сузун разгуливают домашние волки. Об этом местных жители сообщают в новосибирских телеграмм-каналов, приложив видео с дикими животными на улицах райцентра.

— Люди переживают за себя, детей и домашний скот, — сообщают жители Сузуна.

В качестве возможной причины появления диких животных вблизи от человека комментаторы называют лесные пожары и голод.

Правда, комментаторы разделились на два лагеря. Некоторые утверждают, что на видео не волки, а бродячие собаки. В то же время, напомним, что вопрос с одичавшими некогда домашними животными, периодически обсуждается общественниками и представителями власти.

Ранее редакция сообщала, какие животные досаждают жителям областного центра.