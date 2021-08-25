«Объединенной энергетической компании» назначен штраф в 100 тысяч рублей

В Новосибирское УФАС России обратилось ПАО «МТС» по вопросу неисполнения в установленный срок ОАО «Объединенная энергетическая компания» мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям базовой станции сотовой связи, расположенной в Новолуговском сельсовете Новосибирской области., сообщает пресс-служба ведомства.

— При рассмотрении дела было установлено, что ПАО МТС направило отчет о выполнении технических условий и устранении ранее выявленных сетевой организацией замечаний. Согласно действующему законодательству, сетевая организация была обязана провести мероприятия по проверке выполнения технических условий и передать замечания до 29.03.2021, — говорится в сообщении.

ОАО «ОЭК» только в июне месяце направило в адрес ПАО «МТС» замечания, выявленные в ходе осмотра выполненных заявителем мероприятий.

Новосибирское УФАС России признало ОАО «ОЭК» виновным в нарушении срока подключения станции сотовой связи МТС. К сетевой организации применена мера административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.