В Новосибирске силовики накрыли подпольное казино

В беседе с изданием КП-Новосибирск сотрудник правоохранительных органов рассказал, что в казино на Тополевой, 26 все-таки удалось попасть и «неавторизованным» гостям, которыми стали представители подразделений МВД по борьбе с экономической преступностью, прокурор Октябрьского района и многочисленные сотрудники в бронежилетах.

Когда правоохранители прибыли на место, то застали любителей азартных игр за игрой в покер. На столе были раскинуты карты, фишки и даже нарды.

Таким образом в распоряжении следственного комитета оказался игорный реквизит плюсом к показаниям свидетелей и оперативной съемке.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура заявила о росте преступности среди мигрантов в Новосибирской области.