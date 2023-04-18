Сибирские и белорусские селекционеры обменяются научными достижениями

Новосибирские генетики и селекционеры предложат свои наработки в области растениеводства белорусским коллегам в рамках взаимодействия с делегацией во время работы в Новосибирске выставки белорусских товаропроизводителей. Во-первых, это разработки на базе филиала Института Цитологии и генетики СО РАН – Сибирского НИИ Растениеводства и селекции.

— Мы готовы поделиться своими селекционными достижениями в генетике. Мы и в России, и в мире — лидеры по качеству производимого зерна, — комментирует глава минсельхоза Евгений Лещенко. — Мы производим качественную пшеницу, её семена могут служить улучшителями в процессе селекции. Наши селекционные достижения, не исключено, себя проявят в более увлажнённых условиях. Тем более, что у нас есть селекционные достижения, устойчивые к различным стрессам, к фитопатогенам, в том числе, грибным заболеваниям.

Второе предложение в данной отрасли, по словам министра, адресованное белорусской стороне, поступает от семеноводческих предприятий.

— Есть предложение от наших хозяйствующих субъектов, семеноводческих предприятий по размножению на условиях лицензирования селекционных достижений Республики Беларусь для последующего их распространения с сельскохозяйственной организации Новосибирской области и всего Сибирского федерального округа, — сообщает Лещенко.

Что касается белорусской стороны, то, по словам министра, она, в свою очередь, предлагает сибирским коллегам-селекционерам брать селекционные достижения, смотреть, насколько они применимы в наших почвоклиматических условиях.

Обмен селекционно-генетическим опытом коснётся и отрасли животноводства.

— Сотрудничество в племенной работе, обмену племенной продукции, — поясняет глава минсельхоза. — Мы имеем хорошую базу по быкам-производителям, оцененных по качеству потомства. В целях предотвращения инбридинга (скрещивание животных, находящихся в кровном родстве — Ред.) такой взаимный обмен спермапродукцией будет полезен как для белорусов, так и для нас.

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