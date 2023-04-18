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Сибирские и белорусские селекционеры обменяются научными достижениями

  • 18/04/2023, 17:29
Автор:
Пшеница
В первую очередь, это касается производства зерна, по которому Сибирь — лучшая в мире.

Новосибирские генетики и селекционеры предложат свои наработки в области растениеводства белорусским коллегам в рамках взаимодействия с делегацией во время работы в Новосибирске выставки белорусских товаропроизводителей. Во-первых, это разработки на базе филиала Института Цитологии и генетики СО РАН – Сибирского НИИ Растениеводства и селекции.

Мы готовы поделиться своими селекционными достижениями в генетике. Мы и в России, и в мире лидеры по качеству производимого зерна, комментирует глава минсельхоза Евгений Лещенко. Мы производим качественную пшеницу, её семена могут служить улучшителями в процессе селекции. Наши селекционные достижения, не исключено, себя проявят в более увлажнённых условиях. Тем более, что у нас есть селекционные достижения, устойчивые к различным стрессам, к фитопатогенам, в том числе, грибным заболеваниям.

Второе предложение в данной отрасли, по словам министра, адресованное белорусской стороне, поступает от семеноводческих предприятий.

Есть предложение от наших хозяйствующих субъектов, семеноводческих предприятий по размножению на условиях лицензирования селекционных достижений Республики Беларусь для последующего их распространения с сельскохозяйственной организации Новосибирской области и всего Сибирского федерального округа, сообщает Лещенко.

Что касается белорусской стороны, то, по словам министра, она, в свою очередь, предлагает сибирским коллегам-селекционерам брать селекционные достижения, смотреть, насколько они применимы в наших почвоклиматических условиях.

Обмен селекционно-генетическим опытом коснётся и отрасли животноводства.

Сотрудничество в племенной работе, обмену племенной продукции, — поясняет глава минсельхоза. Мы имеем хорошую базу по быкам-производителям, оцененных по качеству потомства. В целях предотвращения инбридинга (скрещивание животных, находящихся в кровном родстве Ред.)  такой взаимный обмен спермапродукцией будет полезен как для белорусов, так и для нас.

 

Ранее редакция сообщала о совместных российско-белорусских проектах в области машиностроения.

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Рубрики : Агропром

Регионы: Республика Беларусь Новосибирская область

Теги : ярмарка белорусских товаров в Новосибирске Селекция семян растениеводческая продукция институт цитологии и генетики СО РАн


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