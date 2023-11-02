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«Я взял гранату и пошел»: школьник-террорист рассказал, почему оказался за решеткой в Новосибирске

  • 02/11/2023, 15:49
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Школьник-террорист рассказал, почему оказался за решеткой в Новосибирске
Уже в колонии Саид понял, что совершил самую большую ошибку в своей жизни.

Пятнадцатилетний Саид родился в небольшом селе Кемеровской области. Мальчик рос в многодетной семье, хорошо учился и даже мечтал работать за границей. Но однажды в социальных сетях подросток познакомился с вербовщиками ИГИЛа*. У парня началась совсем другая жизнь. Он стал интересоваться оружием, терактами и проникся чувством ненависти к людям, которые якобы притесняют мусульман. Все закончилось для него печально ― суд, приговор, колония. Свою историю, которая может помочь другим школьникам не оступиться, Саид откровенно рассказал журналисту Infopro54.

Взрыв здания МВД

Огороженная высоким забором территория, колючая проволока и строгий пропускной режим ― это далеко не детский лагерь или санаторий. Новосибирская воспитательная колония для несовершеннолетних преступников выглядит негостеприимно. Попасть в это закрытое пространство с решетками и жесткими правилами легко для преступивших закон. Журналисту ― сложнее. Долгие согласования с ГУФСИН, спецслужбами, потом тщательный досмотр на КПП, сопровождение по всей территории сотрудниками ― и вот редкая возможность вживую пообщаться с осужденным. Встречу организовали в местной библиотеке. В помещении с книгами нас встретил скромный, лопоухий парень в зеленой робе. Для него это был первый опыт общения со СМИ, он немного стеснялся.

― Я жил в небольшом селе, учился в школе, мне всегда хотелось расширить свой круг общения. Разговаривать или переписываться со взрослыми, умными и авторитетными людьми. Однажды в интернете я познакомился с парнями, которые стали мне присылать ролики со сценами насилия над мусульманами. Эти люди находились в Сирии и делились информацией с места событий. Интерпретировали все по-своему. Они внушили мне идеи джихада и убедили совершить теракт. Это объяснялось тем, что только после этого власти поймут и наши вооруженные силы прекратят участвовать в сирийском конфликте. Я дал присягу запрещенной террористической организации, записал это на видео и отправил в закрытый чат, ― рассказывает Саид.

Школьник-террорист рассказал, почему оказался за решеткой в Новосибирске

В какой-то момент подросток настолько проникся преступной идеологией, что перешел от слов к делу. Задача была такая: одновременно подорвать здания МВД в Дагестане и Кемеровской области. По приказу своего куратора Саид сходил на разведку, сфотографировал отдел полиции в Анжеро-Судженске и отчитался перед наставником. Потом прошел обучение по изготовлению коктейля Молотова, применил знания на практике. Экзаменом было уничтожить с помощью зажигательной смеси флаг РФ. Отчет опять в формате видеофайла. Саид справился.

― Я должен был в одиночку закидать отдел полиции коктейлем Молотова и гранатами, а потом расстрелять сотрудников из оружия. Я настолько был готов к этому, что самому страшно. Мне внушили, что убивать полицейских для мусульманина — это не грех, ― говорит заключенный.

― Тебе обещали заплатить за теракт?

― Конечно, нет! Я даже не думал, что сам могу погибнуть.

Возьми, деточка, гранату

В начале октября 2020 года Саид самостоятельно подготовил бутылки с зажигательными смесями. Кураторы подсказали ему местонахождение тайника, где спрятана граната, и чуть позже пообещали прислать автомат. Парень еще не знал, что за его действиями уже тщательно следят оперативники УФСБ.

Школьник-террорист рассказал, почему оказался за решеткой в Новосибирске

― Я пошел под автомобильный мост, забрал из тайника гранату Ф-1, взрыватель, инструкции по применению и тактике ведения войны. Когда вышел на дорогу, меня тут же задержали и заковали в наручники. Потом у нас дома были обыски. Мама плакала, ― вспоминает подросток.

Парень признается, что в тот момент ему было очень стыдно перед родными за то, что заставляет их страдать. Ведь тех мусульман, которых якобы притесняют в Сирии, он совсем не знал, а вот обливающихся слезами родителей и сестер ему стало действительно жаль.

Пока шло следствие, Саиду предоставили возможность пообщаться с реальным имамом, который объяснил ему суть настоящей религии, помог разобраться в подмене понятий.

― Мусульманство ― это не про убийства. Там, наоборот, все за мир и хорошие поступки. Я понял, как ошибался, что попал под влияние преступников и едва не совершил самую большую ошибку в своей жизни, ― признается Саид.

Суд приговорил школьника сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Все они далеко не детские.

― 5 августа 2021 года обвиняемого признали виновным по статьям за участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, за содействие террористической деятельности, за незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств. По всем этим эпизодам школьнику грозили до 15 лет лишения свободы. Но суд учел его несовершеннолетний возраст, искреннее раскаяние и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, ― прокомментировали в УФСБ по Новосибирской области.

Уже два года Саид провел за решеткой, впереди ― еще четыре. Здесь он отпраздновал свое совершеннолетие и теперь готовится к переезду уже во взрослую тюрьму. Вполне доходчивый и очень важный урок для сельского школьника, который едва не погиб сам, забрав за собой десятки невинных жизней.

«Выйду и начну новую жизнь»

При входе в колонию необходимо сдать мобильный телефон ― пользоваться им на территории запрещено. Честно сказать, что все эти несколько часов журналисту было крайне сложно обходиться без связи с внешним миром, не иметь возможности выйти в интернет, сделать фото или скоротать время за незатейливой игрой в моменты ожидания.

― А теперь представьте, как невероятно тяжело подростку провести шесть лет без привычного нам гаджета. Прибавьте сюда все максимальные ограничения, строгий режим и распорядок дня, жесткую кровать в общежитии по соседству с другими заключенными. А еще ― постоянный контроль со стороны воспитателей в форме, круглосуточное наблюдение через видеокамеры. Жизнь за решеткой плохо ассоциируется с комфортом, ― говорит Юлия Перемитина, начальник воспитательной колонии ГУФСИН России по Новосибирской области.

Школьник-террорист рассказал, почему оказался за решеткой в Новосибирске

Конечно, система исполнения наказания подразумевает в первую очередь исправление заключенного, но для себя Саид нашел здесь и плюсы.

― Я стал много читать. Люблю документальную литературу. Научился играть в шахматы. У меня тут появились друзья. Личное и живое общение лучше виртуального. Получил три профессии, которые мне пригодятся потом. Хочу после освобождения начать сначала. Вернусь в родное село, продолжу образование и пойду работать, ― поделился планами на еще не скорое будущее молодой человек.

К слову, начитанность Саида теперь заметно отличает его от обычных школьников. Можно сказать, что отсутствие современных гаджетов явно пошло парню на пользу.

Саид признался, что всегда очень ждет встречи с мамой, которая навещает и поддерживает его в разрешенные дни. Приезд семьи для него — настоящий праздник.

Теперь он точно знает, что будет разборчив в связях, тем более в глобальной сети. Соглашаясь на это интервью, Саид пытался добиться только одной цели ― предупредить своих сверстников об опасности вербовки.

― Не стоит верить незнакомым людям в социальных сетях. Нужно всегда проверять информацию, получать ее из достоверных источников. А лучше — вообще обсудить это с родителями или учителями. Главное, что я понял тут ― нужно быть откровенными со своей семьей, не бояться рассказывать родителям о том, что с тобой происходит, не скрывать круг общения, не стесняться просить совета. Если бы я поступил именно так, то не оказался бы здесь, ― делится своим опытом юный преступник.

Школьник-террорист рассказал, почему оказался за решеткой в Новосибирске

Нам бы очень хотелось, чтобы слова Саида попали в цель и, возможно, спасли чью-то судьбу.

На сегодняшний день в тюрьмах Новосибирской области отбывают наказание 24 террориста. Самый опасный из них был приговорен к 27 годам лишения свободы за участие в апрельском теракте на станции питерского метро в 2017 году.

*Деятельность террористической организации запрещена на территории России.

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала УФСБ и ГУФСИН Новосибирской области.

Фото: Алена Пятенок.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск Кемеровская область

Теги : Террорист теракт колония Кемеровская область


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