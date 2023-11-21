С погибшим в зоне СВО бойцом Никитой Нечаевым простятся под Новосибирском

Боец из Новосибирской области 22-летний Никита Нечаев погиб в ходе СВО. Об этом сообщает Телеграм-канал «Своих не бросаем. Барабинск».

Погиб в боях 7 ноября.

Нечаев сначала работал на машиностроительном заводе, а затем вместе с отцом занимался эвакуацией автомобилей. Когда началась спецоперация не смог оставаться дома и попросился на передовую.

В августе этого года ушел добровольцем в зону СВО. Там был разведчиком-наводчиком в дивизии ВДВ.

У погибшего остались родители и старший брат.

Церемония прощания состоится завтра, 22 ноября, в Барабинском ДК «Модерн».

Ранее редакция сообщала о том, что боец из Новосибирска Андрей Князев погиб в зоне СВО.