Сменивших гражданство могут обязать выплачивать компенсацию

Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Об этом агентству РИА Новости сообщили глава комитета ГД по спорту Дмитрий Свищев и депутат Амир Хамитов.

Дмитрий Свищев подчеркнул, что средства, потраченные государством на воспитание ведущих спортсменов, должны быть компенсированы.

— Когда спортсмен попадает в национальную сборную, государство выделяет на него немалые средства: на сборы, экипировку, работу тренеров, медицину и так далее, — отметил он. — Государство вполне справедливо может претендовать на компенсацию за переход такого спортсмена. Ведь потраченные деньги – это деньги наших налогоплательщиков.

По словам Амира Хамитов, на сегодняшний день более 200 человек уже поменяли спортивное гражданство.

— Родина вырастила этих спортсменов, и теперь они будут завоевывать медали для других государств. Мы считаем, что те спортсмены, которые приняли для себя решение о смене спортивного гражданства, должны обеспечить компенсацию затрат спортивной школе на их спортивную подготовку, — сказал депутат.

Авторы проекта уточнили, что спортсмен, являющийся или являвшийся кандидатом в спортивную сборную команду РФ, должен выплатить компенсацию российской организации, которая осуществляла его спортивную подготовку, в размере расходов, понесенных на подготовку, если он заявлен спортивной федерацией иностранного государства для участия в международных соревнованиях.

Хамитов добавил, что порядок расчета и выплаты по виду спорта подготовит соответствующая общероссийская спортивная федерация. В итоге утвердит документ Минспорт России.

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