Фура столкнулась с иномаркой на Северном объезде под Новосибирском

В Новосибирске на Северном объезде около поворота на Колыванское шоссе произошло столкновение фуры с универсалом Mitsubishi Lancer.

Водитель Lancer погиб на месте аварии.

Как сообщает АСТ-54, водителя легкового автомобиля зажало в салоне, некоторое время он находился в сознании.

По данным Госавтоинспекции, водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу, где столкнулся с встречной фурой.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

Новосибирцы активно комментируют трагедию.

— Убийственная трасса. — Успел туда, куда не надо спешить.

Ранее редакция сообщала о том, что два ДТП с мототехникой произошли под Новосибирском минувшей ночью.