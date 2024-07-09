Фура столкнулась с иномаркой на Северном объезде под Новосибирском

В Новосибирске на Северном объезде около поворота на Колыванское шоссе произошло столкновение фуры с универсалом Mitsubishi Lancer.
Водитель Lancer погиб на месте аварии.
Как сообщает АСТ-54, водителя легкового автомобиля зажало в салоне, некоторое время он находился в сознании.
По данным Госавтоинспекции, водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу, где столкнулся с встречной фурой.
Новосибирцы активно комментируют трагедию.
— Убийственная трасса.
— Успел туда, куда не надо спешить.
Ранее редакция сообщала о том, что два ДТП с мототехникой произошли под Новосибирском минувшей ночью.
Источник фото: АСТ-54.
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