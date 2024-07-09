Мэрия Новосибирска приняла решение о расторжении контракта с подрядчиком Димитровского моста

Вчера МКУ «Гормост» приняло решение об одностороннем отказе в продлении контракта на ремонт Димитровского моста. Соответствующее решение направлено подрядной организации. Об этом сообщил начальник департамента транспорта мэрии Иосиф Кодалаев на аппаратном совещании.

— Если организация не принимает меры, то решение вступает в силу и контракт будет считаться расторгнутым в одностороннем порядке, — подчеркнул чиновник.

Напомним, на минувшей неделе Кодалаев заявлял, что подрядчик — ООО «СК Дороги Сибири» — не обеспечивает численный состав рабочих, необходимый для покрытия всего фронта работ на мосту. В связи с этим компании было направлено предостережение. Кроме того, ее обязали до конца недели предоставить в мэрию актуализированный график ремонтных работ на объекте. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев также подчеркнул, что с организациями, которые срывают сроки и не выполняют свои обязательства, мэрия будет расторгать контракты.

Впрочем, стоит отметить, что ситуация с контрактом на Димитровском мосту вполне может нормализоваться. Во всяком случае об этом свидетельствует ход исполнения контракта на Октябрьском мосту. Иосиф Кодалаев пояснил, что расторжение контракта с ООО «СпецТрансСтрой» вновь отложено до конца недели.

— У компании появилась возможность приобрести материал, она приступила к бетонированию, что даст фронт работ для установки перильного и барьерного ограждения, — пояснил глава транспортного департамента. — Мы отслеживаем их работу в ежедневном режиме. На объекте задействованы 20 человек. Те работы, которые не начал «СпецТрансСтрой», подхватывает второй подрядчик — ООО ДК «Клевер». Ситуация на грани, но на контроле. Точка невозврата не пройдена.

Ранее редакция сообщала о том, что ремонт Димитровского моста будет идти круглосуточно и запланирован на два года.