Два ДТП с мототехникой произошли под Новосибирском минувшей ночью

Минувшей ночью в селе Крещенское Убинского района молодой парень 21 года, двигаясь на мотоцикле ИЖ Юпитер-5, съехал с дороги в кювет и получил травмы. Мотоциклист был экстренно госпитализирован в лечебное учреждение, где спустя несколько часов скончался, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.
Ещё один похожий случай произошел минувшей ночью в Коченёво. В результате опрокидывания мотоскутера водитель был госпитализирован с серьезными травмами.
Ранее редакция сообщала о том, что 17-летняя сибирячка пострадала в результате ДТП в Новосибирске.
Фото пресс-службы Госавтоинспекции.
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