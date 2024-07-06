Два ДТП с мототехникой произошли под Новосибирском минувшей ночью

Минувшей ночью в селе Крещенское Убинского района молодой парень 21 года, двигаясь на мотоцикле ИЖ Юпитер-5, съехал с дороги в кювет и получил травмы. Мотоциклист был экстренно госпитализирован в лечебное учреждение, где спустя несколько часов скончался, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

Ещё один похожий случай произошел минувшей ночью в Коченёво. В результате опрокидывания мотоскутера водитель был госпитализирован с серьезными травмами.

Ранее редакция сообщала о том, что 17-летняя сибирячка пострадала в результате ДТП в Новосибирске.