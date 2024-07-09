Вандал, осквернивший символ воинской славы России, пошел под суд в Новосибирске

Житель Новосибирска предстанет перед судом после того, как осквернил символ воинской славы России. Инцидент произошел у Монумента Славы в Ленинском районе города в мае 2024 года.

По версии следствия, утром 15 мая 26-летний житель Ленинского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил публично поизгаляться над священными символами воинской славы.

— В присутствии гуляющих новосибирцев он подошел к чаше с Вечным огнем в честь подвига сибиряков в годы ВОВ и совершил действия, которыми осквернил символ воинской славы России, оскорбил память защитников Отечества, — пояснила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

О вопиющем случае очевидцы сообщили в правоохранительные органы. В отношении хулигана было возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет. Дело передано в суд для рассмотрения.

Ранее редакция сообщала о том, что по обвинению в реабилитации нацизма суд вынес приговор жительнице Новосибирска. В суде было установлено, что в день празднования 77-й годовщины Победы в ВОВ женщина написала в паблике «Тушеные вентиляторы с мясом» в ВКонтакте, администратором которого она являлась, неуважительный пост в адрес защитников Отечества.