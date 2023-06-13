Рекламодателям

В Новосибирской области 12% ипотечных заемщиков оформляют налоговый вычет в упрощенном порядке

  • 13/06/2023, 11:03
Заявки на возврат уплаченных за покупку недвижимости налогов в ВТБ Онлайн подали порядка 15 тысяч сибиряков: это 11% от числа ипотечных заемщиков банка в Сибирском федеральном округе, которые оформили ипотеку с начала работы сервиса.

налоговый вычетСервис по упрощенному оформлению налоговых вычетов в ВТБ Онлайн позволяет обладателям ипотеки бесплатно, в несколько кликов подать заявку на получение такой льготы. При этом не требуется собирать документы, заполнять налоговую декларацию и подавать ее в ФНС.

Популярнее всего сервис в Иркутской области, здесь им воспользовались 13% ипотечных заемщиков банка ВТБ. В Новосибирской, Кемеровской и Омской областях имущественный вычет онлайн оформили по 12% ипотечных заемщиков, что тоже выше среднего показателя по СФО. По числу заемщиков, оформивших выплату онлайн, лидирует Новосибирская область.

Всего по стране упрощенный налоговый вычет в ВТБ оформили почти 11% ипотечных заемщиков. Помимо СФО наибольшая доля пользователей сервиса – в Дальневосточном, Центральном, и Уральском федеральных округах.

«С каждым годом мы фиксируем все больший спрос на сервис для упрощенного оформления имущественного вычета в ВТБ Онлайн. Сегодня большинство ипотечных сделок оформляется с использованием различных цифровых сервисов, для клиентов это стало нормой. Логично, что простая процедура и возможность оперативно получить возврат налогов продолжают привлекать новых пользователей. По оценке банка, в этом году мы увидим трехкратный рост количества поданных заявлений по сравнению с прошлым годом», – подчеркнул управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

Фото: freepik.com — user18526052

463
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : налоговый вычет ипотека ВТБ


Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Новосибирцы, участвующие в СВО, получат новую денежную выплату
13/06/23 13:15
Бердчанка шьет носилки и маскировочные сети для участников СВО
13/06/23 12:44
13 июня начнется сбор гуманитарной помощи для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС
12/06/23 10:28

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств

Евгения Бондаренко: Робот-юрист — это уже не фантастика, а реальность в соседнем Китае

Уже есть случаи, когда чат-бот привел к возбуждению дела о привлечении адвоката к ответственности за предоставление недостоверных сведений.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

Экс-депутата Заксобрания Александра Морозова признали виновным в мошенничестве

13/06/2023, 15:13

Ученые создали БАД, способный снять симптомы опьянения

13/06/2023, 15:07

Тридцать лесных пожаров зафиксировано в Новосибирской области

13/06/2023, 14:55

Третья конференция «Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов» пройдет в Москве

13/06/2023, 14:37
Популярное

Началась проверка по факту избиения ветерана ВОВ в частном пансионате в Новосибирске

13/06/2023, 13:37

Эксперт объяснила, почему не стоит спешить с покупкой жилья

13/06/2023, 10:50

Как сохранить здоровье глаз — полезные рекомендации

11/06/2023, 15:47

Новости компаний

«Ростелеком» покажет в Новосибирске легендарное шоу из Петербурга «Классика на Дворцовой»

13/06/2023, 13:24

Получите этим летом до 9,5 % годовых по вкладу

09/06/2023, 17:04

Сериал «‎Библиотекарь»‎ с Никитой Ефремовым выйдет в видеосервисе Wink

09/06/2023, 17:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска