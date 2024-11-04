Футбольному клубу «Сибирь» подготовят альтернативный домашний стадион

Строительство нового футбольного стадиона в локации «Сибирь-Арена» в Новосибирске не рассматривается. Об этом на пресс-конференции в октябре сообщил министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. При этом он отметил, что рассматривается вопрос о реконструкции на профессиональном уровне одного из муниципальных стадионов, который мог бы стать домашним для ФК «Сибирь».

Как уточнили в ответ на запрос Infopro54 в Минспорта области, совместно с управлением физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска планируется проведение реконструкции стадиона «Электрон» по ул. Учительской.

— Данные инициативы направлены на поддержание в нормативном состоянии объектов футбольной инфраструктуры, а также формирование возможной альтернативной площадки для проведения тренировок футбольного клуба «Сибирь», в случае необходимости выполнения каких-либо комплексных работ по ремонту (реконструкции) стадиона «Спартак», — пояснил Сергей Ахапов. — Период реализации данных мероприятий не определен и находится в стадии обсуждения.

При этом министр подчеркнул, что футбольным клубом «Сибирь» не рассматривается смена домашней площадки без существенной необходимости.

— На сегодняшний день стадион «Спартак» находится в долевой собственности у мэрии города Новосибирска и АО «РАТМ-Холдинг». В рамках межведомственного взаимодействия министерством не получено подтверждение о готовности мэрии города Новосибирска к выходу из состава акционеров, как и планов по участию в финансовом обеспечении мероприятий по ремонту (реконструкции) стадиона «Спартак» в краткосрочной перспективе, — пояснил Ахапов. — В структуре расходов областного бюджета Новосибирской области также не запланировано предоставление субсидий местному бюджету города Новосибирска для проведения ремонта (реконструкции) стадиона «Спартак».

Напомним, в мае 2022 года в публичной сфере появилась информация о том, что мэрия Новосибирска по линии департамента земельных и имущественных отношений планирует к продаже свою долю уставного капитала стадиона «Спартак». Об этом сообщал начальник департамента Георгий Жигульский в ходе заседания комиссии горсовета по контролю за деятельностью органов исполнительной власти, отвечая на вопрос председателя комиссии Андрея Гудовского о перспективах стадиона, оказавшегося в списке объектов, предназначенных под приватизацию. Через несколько дней эту информацию в мэрии опровергли. При этом в ЗАО «РАТМ Холдинг», которому принадлежит большая часть акций ООО «Стадион Спартак», редакции Infopro54 сообщили, что готовы рассмотреть возможность выкупа части акций стадиона, принадлежащих мэрии Новосибирска в случае, если такое предложение официально поступит от руководства муниципалитета.

В феврале 2024 года генеральный директор ФК «Новосибирск» Алексей Толоконский о время эфира на радио «Городская волна» рассказал о том, где можно было бы построить новый футбольный стадион в Новосибирске. По его словам, идеальное место для нового стадиона — площадка около «Сибирь-Арены».

Летом 2024 года стадион «Спартак» получил новый сертификат соответствия Российского футбольного союза, действующий в течение двух лет. Комиссия РФС подтвердила вторую категорию новосибирского стадиона. Она позволяет проводить матчи первого дивизиона.

Стоит отметить, что в кулуарах новосибирского бизнес-сообщества периодически возникает информация о возможном сносе стадиона «Спартак» и застройке этой территории, расположенной в центре города.

— Принятие решений о размещении каких-либо иных объектов на месте стадиона «Спартак» находится в зоне ответственности муниципалитета и частного партнера. Министерством не получены подтверждения о наличии планов по возведению коммерческой или жилой недвижимости на месте стадиона «Спартак», — заявил в ответ на запрос Infopro54 Сергей Ахапов.

«Спартак» является центральной футбольной ареной Новосибирска и домашним стадионом футбольного клуба «Сибирь», отмечается на сайте стадиона. На данный момент информация о собственниках компании закрыта. Минувшим летом 56,34% акций ОАО «Стадион «Спартак» принадлежало РАТМ Холдингу, 43,6% акций —мэрии Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что минувшим летом футбольный клуб Новосибирска в очередной раз сменил название.