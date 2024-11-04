Рекламодателям

Футбольному клубу «Сибирь» подготовят альтернативный домашний стадион

  • 04/11/2024, 12:30
Автор: Юлия Данилова
Футбольному клубу «Сибирь» подготовят альтернативный домашний стадион
На стадионе планируется провести реконструкцию на профессиональном уровне

Строительство нового футбольного стадиона в локации «Сибирь-Арена» в Новосибирске не рассматривается. Об этом на пресс-конференции в октябре сообщил министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. При этом он отметил, что рассматривается вопрос о реконструкции на профессиональном уровне одного из муниципальных стадионов, который мог бы стать домашним для ФК «Сибирь».

Как уточнили в ответ на запрос Infopro54 в Минспорта области, совместно с управлением физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска планируется проведение реконструкции стадиона «Электрон» по ул. Учительской.

— Данные инициативы направлены на поддержание в нормативном состоянии объектов футбольной инфраструктуры, а также формирование возможной альтернативной площадки для проведения тренировок футбольного клуба «Сибирь», в случае необходимости выполнения каких-либо комплексных работ по ремонту (реконструкции) стадиона «Спартак», — пояснил Сергей Ахапов. — Период реализации данных мероприятий не определен и находится в стадии обсуждения.

При этом министр подчеркнул, что футбольным клубом «Сибирь» не рассматривается смена домашней площадки без существенной необходимости.

— На сегодняшний день стадион «Спартак» находится в долевой собственности у мэрии города Новосибирска и АО «РАТМ-Холдинг». В рамках межведомственного взаимодействия министерством не получено подтверждение о готовности мэрии города Новосибирска к выходу из состава акционеров, как и планов по участию в финансовом обеспечении мероприятий по ремонту (реконструкции) стадиона «Спартак» в краткосрочной перспективе, — пояснил Ахапов. — В структуре расходов областного бюджета Новосибирской области также не запланировано предоставление субсидий местному бюджету города Новосибирска для проведения ремонта (реконструкции) стадиона «Спартак».

Напомним, в мае 2022 года в публичной сфере появилась информация о том, что мэрия Новосибирска по линии департамента земельных и имущественных отношений планирует к продаже свою долю уставного капитала стадиона «Спартак». Об этом сообщал начальник департамента Георгий Жигульский в ходе заседания комиссии горсовета по контролю за деятельностью органов исполнительной власти, отвечая на вопрос председателя комиссии Андрея Гудовского о перспективах стадиона, оказавшегося в списке объектов, предназначенных под приватизацию. Через несколько дней эту информацию в мэрии опровергли. При этом в ЗАО «РАТМ Холдинг», которому принадлежит большая часть акций ООО «Стадион Спартак», редакции Infopro54 сообщили, что готовы рассмотреть возможность выкупа части акций стадиона, принадлежащих мэрии Новосибирска в случае, если такое предложение официально поступит от руководства муниципалитета.

В феврале 2024 года генеральный директор ФК «Новосибирск» Алексей Толоконский о время эфира на радио «Городская волна» рассказал о том, где можно было бы построить новый футбольный стадион в Новосибирске. По его словам, идеальное место для нового стадиона — площадка около «Сибирь-Арены».

Летом 2024 года стадион «Спартак» получил новый сертификат соответствия Российского футбольного союза, действующий в течение двух лет. Комиссия РФС подтвердила вторую категорию новосибирского стадиона. Она позволяет проводить матчи первого дивизиона.

Стоит отметить, что в кулуарах новосибирского бизнес-сообщества периодически возникает информация о возможном сносе стадиона «Спартак» и застройке этой территории, расположенной в центре города.

— Принятие решений о размещении каких-либо иных объектов на месте стадиона «Спартак» находится в зоне ответственности муниципалитета и частного партнера. Министерством не получены подтверждения о наличии планов по возведению коммерческой или жилой недвижимости на месте стадиона «Спартак», — заявил в ответ на запрос Infopro54 Сергей Ахапов.

«Спартак» является центральной футбольной ареной Новосибирска и домашним стадионом футбольного клуба «Сибирь», отмечается на сайте стадиона. На данный момент информация о собственниках компании закрыта. Минувшим летом 56,34% акций ОАО «Стадион «Спартак» принадлежало РАТМ Холдингу, 43,6% акций —мэрии Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что минувшим летом футбольный клуб Новосибирска в очередной раз сменил название

Фото freepik, автор: jcomp

134

Рубрики : Власть Спорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Футбольный клуб Сибирь стадион Спартак


Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCtDЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqD32ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYHfЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYWzЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYSZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCjSЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Руслан Мингалимов: На строительном рынке Новосибирска растет спрос на качественные стройматериалы

Руслан Мингалимов: На строительном рынке Новосибирска растет спрос на качественные стройматериалы

Потребители ставят качество стройматериалов на первое место, а цена на них отошла на второе.
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Денис Иванов и Алёна Евсейчева поменялись ресторанами в Новосибирске
4/11/24 14:07
Бизнес
«Спасибо за жизнь!»: спасенная на пожаре в Новосибирске женщина родила сына
4/11/24 13:30
Общество
Футбольному клубу «Сибирь» подготовят альтернативный домашний стадион
4/11/24 12:30
Власть Город Спорт
Один из основных входов в метро «Карла Маркса» в Новосибирске закроют на ремонт
4/11/24 11:30
Город Транспорт
Холл Заксобрания в Новосибирске отремонтируют за 40 млн рублей
4/11/24 10:30
Бизнес Власть
Покупатели недвижимости в Сибири предпочитают дома не старше 10 лет
4/11/24 9:30
Недвижимость
Мэрия Новосибирска заплатит за мойку автотранспорта 138 млн рублей
3/11/24 18:30
Бизнес Власть Город
400 тысяч заплатят девочке, упавшей с «Башни Паука» в Новосибирске
3/11/24 17:30
Право&Порядок
Для Бердска придумали оригинальный сувенир
3/11/24 16:33
Власть Общество Туризм
Новосибирские владельцы люкс-каров заплатят почти ₽ 66 млн «налога на роскошь»
3/11/24 15:30
Общество Финансы
Срок сдачи новосибирской станции «Спортивная» определится после госэкспертизы
3/11/24 14:30
Бизнес Власть
В 49 тысяч рублей обойдется новогодний ужин в одном из ресторанов города
3/11/24 13:30
Бизнес Общество Стиль жизни
Каждый второй школьник в Новосибирске сталкивался с травлей
3/11/24 12:30
Общество
Механизм продажи бизнеса и факторы, влияющие на его стоимость
3/11/24 11:30
Бизнес ПроБизнес
«Этажи тут ни при чем»: агентство недвижимости открестилось от сотрудника, кинувшего клиентку на 1 млн
3/11/24 10:27
Общество Происшествия
Новосибирский леопард Кавказ отпраздновал 10-летие
3/11/24 9:30
Общество
Сергей Николаев: цены на первичке и вторичке Новосибирска скоро сравняются
2/11/24 19:00
Бизнес Недвижимость Общество
Офисы — самая востребованная для покупки коммерческая недвижимость в Новосибирске
2/11/24 18:30
Бизнес Недвижимость
В университете связи Новосибирска приставы опечатали двери кафе
2/11/24 18:00
Бизнес
В Новосибирске арестовали борца с коррупцией, обвиняемого в получении взятки
2/11/24 17:30
Право&Порядок
Популярное
Более 690 пожаров произошло в Новосибирской области за октябрь
2/11/24 14:30
В праздники МЧС Новосибирской области перешли на усиленный режим
2/11/24 13:30
Автобус № 36 в Новосибирске теперь ходит чаще
2/11/24 12:30
«Доктор исцелит твой недуг»: мигранта-извращенца задержали в Новосибирске
2/11/24 12:10
Спасатели неделю пытались поймать кота на острове Кораблик в Новосибирске
2/11/24 10:00
С 3 ноября в Новосибирске будет отменен троллейбусный маршрут № 15к
1/11/24 18:00
Новости компаний
В «Россети Новосибирск» подвели итоги работы в III квартале
31/10/24 10:47
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером VIII Международного экологического фестиваля «Будущее в руках, живущих»
31/10/24 9:00
Как сибирякам получить от банка максимальный процент по вкладу
30/10/24 9:00
«Россети Новосибирск» призывают своевременно обращаться с заявками на технологическое присоединение
30/10/24 9:00
Авиабилеты, гостиницы и рестораны - сибиряки стали чаще использовать кредитную карту в отпусках
28/10/24 12:35
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума-выставки «Учебная Сибирь»
28/10/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска