Один из основных входов в метро «Карла Маркса» в Новосибирске закроют на ремонт

С 5 по 25 ноября закрывается на ремонт вход № 4 на станции метро «Площадь Маркса». Пассажирам предлагают проходить через вход, которые выходит через торговый центр «Грани».

По данным Новосибирского метрополитена, на станции «Площадь Маркса» наблюдается самая большая среднесуточная перевозка пассажиров – 42,3 тысяч человек. Самый популярным является вход в метро №4, который выходит на «Кристалл».

Напомним, вход в метро через ТЦ «Грани» открылся в июне 2023 года. Брендированный вход в метро находится со стороны остановки общественного транспорта на площади Маркса, а также со стороны ТЦ «Гранит». Вестибюль работает по графику метрополитена — с 6 утра до 24 ночи.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский метрополитен идет на новый рекорд по перевозке пассажиров.