«Спасибо за жизнь!»: спасенная на пожаре в Новосибирске женщина родила сына

В конце октября спасатели МЧС в ходе эвакуации жителей многоэтажного дома спасли беременную женщину. Ее пришлось эвакуировать с пятого этажа на спинальном щите и госпитализировали с отравлением угарным газом. На следующий день она родила малыша, сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Как рассказывал НГС, вместе с женщиной в запертой квартире были двое ее старших детей — они готовились к празднику, но внезапно запахло горелой проводкой. Дети пытались открыть дверь и это услышал Денис Могутов, старший пожарный 27-й части, поднимавшийся по лестнице. Сама женщина в этот момент потеряла сознание.

В минувшую субботу маму с ребенком выписали из роддома. Она поблагодарила спасателей за жизнь. Как рассказала мама, сына назвали Лукой:

— Он был лучиком света в непроглядном черном дыме, который чуть не погубил нас в тот день черный день.

Сотрудники МЧС подарили семье цветы, а также пожарный извещатель и объяснили, как он должен работать.

Ранее редакция сообщала о том, что более 690 пожаров произошло в Новосибирской области за октябрь.