Футбольный клуб «Новосибирск» поборется за выход в первый дивизион ФНЛ

В этом году футбольный клуб «Новосибирск» заняла первое место в «серебряной» группе и вышла в «золотой» дивизион второй лиги, где десять команд будут оспаривать три вакансии в первый дивизион футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

— Первая половина сезона получилась успешной. Задача остаётся прежней – выйти в первый дивизион ФНЛ. Здорово, что болельщики вернулись на трибуны, – подчеркнул Сергей Ахапов, министр физической культуры и спорта Новосибирской области .

Министр спорта отметил, что выделена субсидия на замену искусственного газона в манеже «Заря». Работы уже ведутся и будут завершены до конца года.

Руководитель клуба Алексей Толоконский в свою очередь отметил, что клуб начал селекционную деятельность с прицелом на вторую часть чемпионата.

Напомним, что ранее были подведены итоги голосования за переименования футбольного клуба «Новосибирск». Он будет переименован в «Сибирь». Всего проголосовали 1499 болельщиков. С января 2024 года будет запущен юридический процесс переименования, направленный на то, чтобы в следующем сезоне клуб выступал с новым именем, логотипом и фирменным стилем.

Ранее редакция сообщала о том, что Алексей Толоконский высказался по поводу смены названия футбольного клуба Новосибирск.